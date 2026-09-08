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Kočka spí všude, jen ne ve svém pelíšku. Stačí změnit jednu věc a během pár nocí si na něj zvykne sama

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Rozhodující bývá místo, kam pelíšek položíte. Většinou ho stačí přesunout tam, kde už vaše kočka sama odpočívá.
Kočka spí všude, jen ne ve svém pelíšku. Stačí změnit jednu věc a během pár nocí si na něj zvykne sama

Kočka spí všude, jen ne ve svém pelíšku. Stačí změnit jednu věc a během pár nocí si na něj zvykne sama

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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