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Kadeřnice varuje seniorky 60+: Tenhle účes vám přidá 10 let, chodí s ním půlka českých seniorek

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Přesná čísla nikdo nesčítal a nůžky žádné roky k datu narození nepřipíšou. Do kadeřnických křesel ale i dnes usedají ženy po šedesátce se stejnou objednávkou, jakou si nesou z osmdesátých let. A právě u ní čeští kadeřníci nejčastěji krčí rameny.
Kadeřnice varuje seniorky 60+: Tenhle účes vám přidá 10 let, chodí s ním půlka českých seniorek

Kadeřnice varuje seniorky 60+: Tenhle účes vám přidá 10 let, chodí s ním půlka českých seniorek

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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