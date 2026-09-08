Kadeřnice varuje seniorky 60+: Tenhle účes vám přidá 10 let, chodí s ním půlka českých seniorek

Přesná čísla nikdo nesčítal a nůžky žádné roky k datu narození nepřipíšou. Do kadeřnických křesel ale i dnes usedají ženy po šedesátce se stejnou objednávkou, jakou si nesou z osmdesátých let. A právě u ní čeští kadeřníci nejčastěji krčí rameny. Objednávka, kterou salony slyší už desítky let
Řeč je o klasické trvalé ondulaci. Tedy o drobných kudrlinkách natočených napevno po celé hlavě, které pak týdny drží přesně v tom tvaru, v jakém je kadeřnice navázala.
Důvod, proč u ní tolik žen zůstalo, je ryze praktický. Ranní úprava zabere pár vteřin, žádné foukání ani natáčky. Účes navíc opticky přidá na hustotě, což u řídnoucích vlasů zní jako výhra.
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Svoje udělá i zvyk. Kdo si trvalou nechává obnovovat řadu let po sobě, rozmýšlí si změnu o to déle.
Foto: Freepik.com Proč tenhle účes tváři nesvědčí
Klíčová je nehybnost. Kudrny z klasické trvalé drží ve větru i při pokývnutí hlavou a chovají se spíš jako čepice než jako vlasy.
Proti takové nehybné mase pak rysy vyniknou v nejméně příznivém světle. Oko sklouzne k vráskám a povoleným konturám, které by měkčí střih naopak schoval. Když se navíc drobné kudrny vyčešou do šířky, obličej se opticky rozšíří a celek působí těžce.
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Roli hraje i samotný stav vlasů. Po menopauze vlasy řídnou a ztrácejí pružnost, pokožka hlavy tvoří méně mazu, takže jsou sušší než dřív. Chemické natáčení na nich podtrhne lámavost a výsledek působí tvrdě.
Foto: Freepik.com Co kadeřníci radí místo toho
Nejčastěji padne měkce vrstvené mikádo zhruba po bradu. Vrstvy rámují lícní kosti, dodají plnost i jemným vlasům a ráno jim stačí pár tahů kartáčem.
Kdo má rád kratší délku, může sáhnout po střihu pixie s delší vrchní partií a šikmo vedenou ofinou. Řídnoucím vlasům dodá objem právě tam, kde chybí, a úprava zabere chvilku.
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A vlny? Ty se dnes dají udělat i bez chemie. „Dnes jsou podle mě lepší metody, jak šetrně docílit vlnitých vlasů, ať už kulmou, nebo natáčkami,“ řekl pro Dotyk.cz kadeřník Libor Smrž ze salonu Hair We Are.
Začít se dá i bez nůžek
Velká proměna nemusí přijít hned. V salonu si jde domluvit konzultaci bez stříhání a jen si nechat poradit, co by vlasům sedělo.
Rozdíl v zrcadle často udělá i pár světlejších pramenů kolem tváře nebo lehké prostříhání konečků. A pořád platí, že nosit se má hlavně to, v čem se člověk cítí dobře.
Přečtěte si také: Tenhle střih kalhot se vrací po 20 letech. Odbornice říká, komu bude slušet Foto: Freepik.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.dotyk.cz/magazin/nejhorsiucesy-pro-seniorky/, https://www.umimeporadit.cz/nejhorsi-ucesy-pro-seniorky-v-roce-2026-pridavaji-roky-a-slusi-jen-malokomu, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/uces-zena-50-chyby/, https://www.relaxeo.cz/vyhlasujeme-nejhorsi-jarni-ucesy-pro-ceske-seniorky-v-roce-2026-je-uz-zase-je-nosi-a-nevi-ze-vypadaji-zastarale/, https://www.asenior.cz/nejhorsi-ucesy-pro-starsi-damy-na-leden-2026-trvala-ci-neonove-barvy-jsou-davnou-z-kurzu/, https://www.kondice.cz/pece-o-telo/ucesyprozenynad60strihyobjemsvezestcelebrity/