Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Pračka pere normálně, ale prádlo po vytažení zapáchá. Na vině bývají 2 místa, na která skoro nikdo nemyslí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Prací program doběhne bez problémů, prádlo je na pohled čisté, přesto po otevření dvířek nepříjemně zapáchá. Než začneme měnit prací prostředek nebo podezírat poruchu pračky, vyplatí se zkontrolovat dvě nenápadná místa, kde se postupně hromadí vlhkost a nečistoty.
Pračka pere normálně, ale prádlo po vytažení zapáchá. Na vině bývají 2 místa, na která skoro nikdo nemyslí

Pračka pere normálně, ale prádlo po vytažení zapáchá. Na vině bývají 2 místa, na která skoro nikdo nemyslí

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z Trendy svět
Rajčata po sklizni nemusíte dávat do lednice. Jednoduchý trik jim pomůže dozrát i doma
Rajčata po sklizni nemusíte dávat do lednice. Jednoduchý trik jim pomůže dozrát i doma
Česko už brzy zasáhne extrémní změna počasí. Republika se během hodin rozdělí na dvě poloviny
Česko už brzy zasáhne extrémní změna počasí. Republika se během hodin rozdělí na dvě poloviny

Česko čeká během několika hodin výrazná změna počasí. Ve středu bude přes republiku postupovat studená...

Radiátor topí naplno, ale doma je pořád zima? Tahle běžná věc mu může bránit vytopit místnost
Radiátor topí naplno, ale doma je pořád zima? Tahle běžná věc mu může bránit vytopit místnost

Na dotek je radiátor rozpálený, termostat máte nastavený vysoko, přesto se pokoj ne a ne pořádně ohřát....

Vanilkový a vanilinový cukr vypadají skoro stejně. Rozdíl je přitom větší, než si většina lidí myslí
Vanilkový a vanilinový cukr vypadají skoro stejně. Rozdíl je přitom větší, než si většina lidí myslí

Malé sáčky leží v obchodech často vedle sebe a při pečení je řada lidí používá jako totéž. Vanilkový a...

V Česku se šíří nebezpečná zpráva. Na první pohled působí důvěryhodně, způsobit ale může velký problém
V Česku se šíří nebezpečná zpráva. Na první pohled působí důvěryhodně, způsobit ale může velký problém

Na první pohled může přijít zcela důvěryhodná zpráva o zvýšení důchodu nebo doplatku. Za úředně vypadajícím...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.