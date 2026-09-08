Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Kdo měl v paneláku tenhle žlutý šlehač, vařil o třídu líp. Dnes za něj sběratelé dají až 5 000 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V panelákových kuchyních sedmdesátých a osmdesátých let patřil k výbavě stejně samozřejmě jako litinový pekáč nebo smaltovaný cedník. Žlutý ruční šlehač s ozubeným soukolím se proháněl mísou při každém pečení...
Kdo měl v paneláku tenhle žlutý šlehač, vařil o třídu líp. Dnes za něj sběratelé dají až 5 000 Kč

Kdo měl v paneláku tenhle žlutý šlehač, vařil o třídu líp. Dnes za něj sběratelé dají až 5 000 Kč

Zdroj:
Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Klasické zavařování rajčat končí. Češi objevili způsob, jak uchovat úrodu bez sklenic i vaření
Klasické zavařování rajčat končí. Češi objevili způsob, jak uchovat úrodu bez sklenic i vaření
Tuhle 1 potravinu nikdy neskladujte vedle brambor. Většina Čechů to dělá a do 10 dnů ji vyhazuje
Tuhle 1 potravinu nikdy neskladujte vedle brambor. Většina Čechů to dělá a do 10 dnů ji vyhazuje

Sáhnete do bedýnky s bramborami a mezi hlízami nahmatáte cibuli, která je najednou měkká, navlhlá a začíná...

Ani cukr, ani med. Do jablečného štrůdlu patří 1 surovina, kterou Rakušanky přidávají celá desetiletí
Ani cukr, ani med. Do jablečného štrůdlu patří 1 surovina, kterou Rakušanky přidávají celá desetiletí

Křehké tažené těsto a voňavá jablka ještě dokonalý štrůdl nezaručí. Spousta domácích závinů skončí tak, že...

Ani koření, ani marináda. Kuřecí nudličky budou šťavnaté jako z restaurace díky 1 triku od šéfkuchařů
Ani koření, ani marináda. Kuřecí nudličky budou šťavnaté jako z restaurace díky 1 triku od šéfkuchařů

Nakrájíte kuřecí prsa na tenké nudličky, hodíte je na rozpálenou pánev a za pár minut máte na talíři tuhá,...

Lidé stále dávají cibuli k bramborám, aby vydržely. Ve skutečnosti si zadělávají na malér
Lidé stále dávají cibuli k bramborám, aby vydržely. Ve skutečnosti si zadělávají na malér

Cibule a brambory patří do zásob skoro každé domácnosti a spousta lidí je bez přemýšlení hází pohromadě do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.