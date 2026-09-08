Žena se po rodičovské přihlásí na úřad práce v roce 2027. První měsíce vyjdou jinak než matce ve stejné situaci letos

Péče o dítě do čtyř let se pro nárok na podporu v nezaměstnanosti považuje za náhradní dobu zaměstnání. To je důležité zejména pro rodiče, kteří se po několika letech péče o dítě vracejí na pracovní trh a nemají bezprostředně před registrací na úřadu práce příjem, ze kterého by se podpora vypočítala. U uchazeče do 52 let, kterému se podpora v roce 2026 stanovuje právě z náhradní doby, činí první dva měsíce 40 procent průměrné mzdy v národním hospodářství, tedy 19 269 korun měsíčně. Ve třetím a čtvrtém měsíci jde o 9 635 korun a v posledním měsíci o 7 226 korun.
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Od roku 2027 vláda navrhuje první část podpory snížit
Právě první měsíce se však mají od 1. ledna 2027 změnit. Vládou schválený návrh počítá u lidí bez předchozího příjmu s poklesem první sazby ze 40 na 30 procent průměrné mzdy. Další část podpory má zůstat na 20 procentech a závěrečná na 15 procentech. Konkrétní korunovou částku pro rok 2027 zatím nelze přesně uvést, protože se bude odvozovat od průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí roku 2026.
Pokud by se ale pouze pro ilustraci použila letošní průměrná mzda 48 171 korun, třicetiprocentní podpora by představovala přibližně 14 451 korun měsíčně. Rozdíl proti letošním prvním dvěma měsícům by tak při stejném základu činil zhruba 4 800 korun za měsíc.
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Ne každá žena po rodičovské dostane stejnou podporu
Rozhodující přitom není samotný fakt, že žena skončila rodičovskou. Jinak se postupuje u člověka, jehož podporu lze vypočítat z předchozího výdělku, a jinak tehdy, když je poslední rozhodnou dobou právě péče o dítě. V roce 2026 činí podpora vypočtená z předchozího čistého výdělku u uchazeče do 52 let první dva měsíce 80 procent, další dva měsíce 50 procent a poté 40 procent.
Vládní návrh pro rok 2027 počítá v prvních dvou měsících se 65 procenty, následně s 50 procenty a ve zbývající době se 45 procenty. Také maximální podpora by se podle návrhu snížila z 80 na 60 procent průměrné mzdy.
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Rozhodnout může datum podání žádosti i předchozí pracovní historie
Pro samotný nárok je zásadní, zda člověk v rozhodném období posledních dvou let získal potřebnou dobu předchozího zaměstnání nebo ji splnil započtením náhradní doby, mezi kterou patří právě osobní péče o dítě do čtyř let. Výše podpory se potom odvíjí od konkrétní situace uchazeče. Proto může žena registrovaná ještě v roce 2026 dostat v prvních měsících jinou částku než matka, která přijde na úřad práce v obdobné situaci až po Novém roce. Změny plánované od ledna 2027 však vláda zatím schválila jako návrh a před jejich účinností musí být dokončen legislativní proces.
mpsv.cz, uradprace.cz