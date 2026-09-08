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Žena se po rodičovské přihlásí na úřad práce v roce 2027. První měsíce vyjdou jinak než matce ve stejné situaci letos

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Dvě ženy mohou ukončit rodičovskou v prakticky stejné situaci, přesto může o výši jejich podpory rozhodnout rok, ve kterém se přihlásí na úřad práce. Vláda totiž pro rok 2027 navrhla další změnu pravidel.
Žena se po rodičovské přihlásí na úřad práce v roce 2027.

Žena se po rodičovské přihlásí na úřad práce v roce 2027.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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