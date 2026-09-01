Přece nevydělávají, tak proč děti pojišťovat? Pojistka přitom chrání rozpočet celé rodiny

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Přece nevydělávají, tak proč děti pojišťovat? Pojistka přitom chrání rozpočet celé rodinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Více než čtvrtina všech rizikových pojistných událostí evidovaných pojišťovnami se týká dětí do 18 let. Tohle číslo nemá nikoho strašit, jen popisuje realitu: úrazy a vážná onemocnění se nevyhýbají ani dětem. A rodinný rozpočet zasáhnou hned dvakrát – výpadkem příjmu rodiče, který o dítě pečuje, i zvýšenými náklady na péči, rehabilitaci nebo potřebné pomůcky. Dobře nastavené životní pojištění může oba dopady zmírnit. Stejně jako u pojištění dospělých ale záleží na tom, která rizika pojistka kryje, na jaké částky a za jakých podmínek.
děti
Zdroj: Foto: Pixabay
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Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...Všechny články tohoto autora →
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