V hradeckých Lipkách začíná uzavírka, omezené je i parkováníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V hradeckých Lipkách začíná uzavírka, omezené je i parkování
Šest, deset, nebo patnáct procent? Nabídku spropitného dnes hostům stále častěji předkládá rovnou platební...
Fotbalisté Hradce Králové zopakovali rok starý výsledek a před domácími fanoušky porazili pražskou Spartu...
Město Jičín dnes dopoledne vydražilo čtyři pozemky pro stavbu bytových domů v areálu bývalých kasáren za...
Náchod se chystá na vznik nového Centra péče o zvířata, které má nabídnout azyl nalezeným a opuštěným...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →