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V hradeckých Lipkách začíná uzavírka, omezené je i parkování

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Část ulice V Lipkách bude ode dneška do 30. září uzavřena kvůli opravě horkovodního potrubí. Řidiči budou muset využít objízdnou trasu přes Baarovu a Gebauerovu, kde bude dočasně omezeno parkování.
V hradeckých Lipkách začíná uzavírka, omezené je i parkování

V hradeckých Lipkách začíná uzavírka, omezené je i parkování

Zdroj: Hanka Poskočilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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