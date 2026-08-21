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Jak upečete nejlepší perníkovou bábovku?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Všichni jistě znají perníkovou chaloupku, ale z perníku se dá dělat i bábovka. Je velmi lahodná, vláčná a voní úžasně perníkovým kořením. Oproti klasickému perníku není tak suchá a rozplývá se na jazyku.
Jak upečete nejlepší perníkovou bábovku?
Zdroj: Yuliia Mazurkevych / Shutterstock
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