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Jak upečete nejlepší perníkovou bábovku?

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Všichni jistě znají perníkovou chaloupku, ale z perníku se dá dělat i bábovka. Je velmi lahodná, vláčná a voní úžasně perníkovým kořením. Oproti klasickému perníku není tak suchá a rozplývá se na jazyku.
Jak upečete nejlepší perníkovou bábovku?

Jak upečete nejlepší perníkovou bábovku?

Zdroj: Yuliia Mazurkevych / Shutterstock
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