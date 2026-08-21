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Nové baterie zvládnou přes 60 tisíc cyklů. Nabijí se za tři minuty

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Australští vědci představili významný pokrok ve vývoji zinkovo-jodových baterií. Laboratorní prototyp zvládl více než 60 tisíc nabíjecích cyklů, dobíjení během tří minut a díky vodnímu elektrolytu nabízí také výrazně vyšší bezpečnost než dnešní lithium-iontové akumulátory.
Nové baterie zvládnou přes 60 tisíc cyklů. Nabijí se za tři minuty

Nové baterie zvládnou přes 60 tisíc cyklů. Nabijí se za tři minuty

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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