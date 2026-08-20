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bLLC, odpověď na V-cache, chystá Intel pro notebooky až s Razor Lake (2028)

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bLLC, velká L3 cache, dorazí do portfolia Intelu s generací Nova Lake, tedy asi o 5 let po AMD. Nabídne ji ale výhradně v desktopu - s notebooky Intel počítá až u následující generace, Razor Lake…
Razor Lake

Razor Lake

Zdroj: ChatGPT
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