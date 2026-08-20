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Bábovka z cukety chutná grandiózně!

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Napadlo vás někdy do bábovkového těsta přidat zeleninu? Že ne? Teď rozhodně nemáme na mysli rajčata nebo ředkvičky, ale taková cuketa v bábovce rozhodně nemá chybu! Cuketovou chuť můžete podtrhnout skořicí!
Bábovka z cukety chutná grandiózně!

Bábovka z cukety chutná grandiózně!

Zdroj: MShev / Shutterstock
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