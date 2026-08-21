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Firemní fotovoltaika se vyplatí i bez dotací. Firmy chtějí vlastní elektřinu

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Ministerstvo životního prostředí na konci července představilo návrh nového rozdělení výnosů z emisních povolenek, který počítá s omezením podpory obnovitelných…
ABB-fotovoltaika-strechy

ABB-fotovoltaika-strechy

Zdroj: Volty
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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