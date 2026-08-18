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Jak na jahodovou bábovku?

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Máte rádi jahody a dáváte je do různých receptů? V tom případě je jahodová bábovka určená přímo pro vás! Tato úžasná nadýchaná buchta si vás získá svou neobvyklou chutí a vůní.
Jak na jahodovou bábovku?

Jak na jahodovou bábovku?

Zdroj: maridol777 / Shutterstock
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