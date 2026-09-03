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Jak opravit zip během několika vteřin. Fígl s vidličkou ušetří spoustu peněz

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Všichni jsme se už alespoň jednou ocitli v situaci, kdy se nám zasekl zip na bundě a nedařilo se nám s ním pohnout. Naštěstí existují snadná řešení, jak vadný zip zprovoznit.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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