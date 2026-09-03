Bartůňková vyhrála debut na US Open a pak obvinila soupeřku z psychologických her. Vadilo jí i šoupání nohama

Pondělní odpoledne na Flushing Meadows, přerušení kvůli dešti, dohrávka až druhý den, soupeřka, která se vám snaží dostat do hlavy stížností na zvuk vašich bot. A přesto výsledek 6:1, 6:2 bez jediného ztraceného podání. Přesně takový byl první zápas devatenáctileté Nikoly Bartůňkové v hlavní soutěži US Open proti Egypťance Mayar Sherifové. Jenže to, co vypadá jako procházka, mělo zákulisí, které česká tenistka po zápase otevřeně popsala českým novinářům.
Skóre říká jedno, příběh druhé
Čistá čísla mluví jasně: Bartůňková získala 66 ze 107 odehraných bodů, tedy téměř 62 %. Proměnila čtyři ze dvanácti brejkbolů a sama nečelila ani jedinému. Sherifová nedostala jedinou šanci na brejk. Statisticky bezchybný debut.
Jenže zápas se kvůli dešti přerušil a dohrával se až následující den na jiném kurtu. A právě tady začala podle Bartůňkové ta složitější část. „Soupeřka byla nepříjemná a zkoušela všechno, co mohla,“ řekla po utkání. „Snažila se mi dostat do hlavy.“
Stížnost na boty jako psychologický manévr
Konkrétní příklad, který Bartůňková uvedla, se netýkal toho, že by Sherifová sama hlasitě šoupala nohama po kurtu, jak by se mohlo zdát z některých interpretací. Česká tenistka v rozhovoru pro ČTK popsala, že si Egypťanka stěžovala na zvuk jejích bot při pohybu. Bartůňková to četla jako záměrný psychologický tah, ne jako legitimní problém.
Pravidla přitom podobné situace znají. Výkladový dokument USTA „Friend at Court“ výslovně říká, že pohyb nebo zvuk dělaný výhradně za účelem rozptýlení soupeře, včetně dupání nohama, není dovolen a spadá pod překážku ve hře. Rozhodčí může nařídit opakování výměny, nebo rovnou přiřknout bod. Pravidla Grand Slamu pak u nesportovního chování počítají se škálou od varování přes ztrátu bodu a gamu až po vyloučení.
Důležitý detail: v tomto případě nešlo o prokázané rušení, ale o stížnost jedné hráčky na druhou. Žádné napomenutí ani disciplinární řízení veřejně zaznamenáno nebylo. Reakci Sherifové ani jejího týmu se ve veřejně dostupných zdrojích nepodařilo dohledat.
Grandslamy a psychologické hry: nic nového
Případ Bartůňkové není na grandslamech ojedinělý, jen forma bývá pokaždé jiná. V semifinále Roland Garros 2003 Serena Williamsová obvinila Justine Heninovou z gesta rukou při servisu, které ji vyvedlo z koncentrace. Na US Open 2022 zase Cameron Norrie veřejně obvinil Holgera Runeho z nesportovního zdržování kolem časového limitu na podání. Tenis má pro tyto šedé zóny mezi taktikou a nesportovním chováním bohatou tradici.
Co odlišuje situaci Bartůňkové: výsledek. Williamsová semifinále prohrála, Norrie taky. Bartůňková psychologický tlak ustála bez jediné ztráty servisu.
Průlomový rok, ne jednorázový výstřel
US Open není pro Bartůňkovou první grandslamovou hlavní soutěží. Premiéru si odbyla už v lednu na Australian Open 2026, kde došla do třetího kola. Stejný výsledek zopakovala na Wimbledonu. Přidejte berlínské čtvrtfinále a finále v Birminghamu, a rýsuje se obraz hráčky, která v sezoně 2026 systematicky roste.
Po zápase prozradila ještě jeden detail: v průběhu sezony s ní trénovaly nebo chtěly trénovat Jelena Rybakinová a Iga Šwiateková. To není náhoda, to je signál, jak ji vnímá špička.
Ve druhém kole ji čeká Tatjana Mariaová, která v prvním kole vyřadila nasazenou Jelenu Ostapenkovou 4:6, 6:1, 6:2. Případná třetikolová soupeřka by vzešla z duelu páté nasazené Mirry Andrejevové s Evou Lysovou. Bartůňkovou můžete sledovat živě na Eurosportu 1.
Zápas trval dva dny, dva kurty a jednu stížnost na boty. Skóre 6:1, 6:2 z toho nic neprozradí. Bartůňková ano, a právě proto stojí za to ji sledovat dál.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář