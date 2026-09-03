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Bartůňková vyhrála debut na US Open a pak obvinila soupeřku z psychologických her. Vadilo jí i šoupání nohama

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Bartůňková na debutu v hlavní soutěži US Open dominovala, ale za hladkým skóre se skrýval zápas, který ji stál víc energie, než čísla prozrazují.
Bartůňková vyhrála debut na US Open a pak obvinila soupeřku z psychologických her. Vadilo jí i šoupání nohama

Bartůňková vyhrála debut na US Open a pak obvinila soupeřku z psychologických her. Vadilo jí i šoupání nohama

Zdroj: Český tenisový svaz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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