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Brněnská koupaliště hlásí rekordní léto. Riviéru za den navštívilo 7 tisíc lidí

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Letní koupaliště Riviéra a Zábrdovice letos navštívilo podle předběžných údajů téměř 195 tisíc lidí. Návštěvnost ovlivnily především vysoké letní teploty, které během sezony opakovaně překonávaly teplotní rekordy. Koupaliště zaznamenala také několik rekordních návštěvních dnů.
Brněnská koupaliště hlásí rekordní léto. Riviéru za den navštívilo 7 tisíc lidí

Brněnská koupaliště hlásí rekordní léto. Riviéru za den navštívilo 7 tisíc lidí

Zdroj: STAREZ - SPORT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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