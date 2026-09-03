Co kdyby ses letos v září nevracela „do režimu“? Tvůj život nepotřebuje po létě generální opravu

Září má zvláštní schopnost působit jako druhý leden. Možná proto, že jsme si z dětství odnesli pocit, že koncem léta končí jedna kapitola a začíná úplně nová. Psychologie pro to dokonce má vysvětlení.
„Fresh start effect“ skutečně existuje
Výzkumníci z Wharton School popsali takzvaný fresh start effect. Zjistili, že po výrazných časových předělech – začátku týdne, měsíce, roku, semestru nebo po narozeninách – roste motivace věnovat se osobním cílům. Časový mezník nám pomáhá psychologicky oddělit předchozí verzi sebe od té nové.
Proto je září tak lákavé. Staré já jedlo zmrzlinu na dovolené. Nové já vstává v 5:45 a dělá pilates. Tedy přibližně do 8. září.
Co když ale léto nebylo problém, který potřebuje opravit?
Možná ses přes léto hýbala méně systematicky, ale víc chodila. Možná jsi nejedla podle tabulek, ale seděla hodinu u večeře s lidmi, které máš ráda. Možná ses ráno nevěnovala produktivní rutině, protože jsi pila kávu na balkoně a nikam nespěchala. A možná by nebylo špatné něco z toho nechat žít i v září.
Nemusíš změnit osm věcí najednou
Problém s velkým restartem je, že jeden nedokonalý den začne vypadat jako selhání celého projektu. Zaspíš, takže nebyla ranní rutina. V práci sníš dort. Večer už nemáš energii na trénink a najednou máš pocit, že tvůj „nový režim“ vydržel čtyři dny. Jenže život není operační systém. Nemusíš ho přeinstalovat. Možná potřebuješ jen jednu věc.
Chodit večer na dvacet minut ven. Chystat si snídani. Chodit spát o půl hodiny dřív. Nechat telefon mimo ložnici. Jedna změna, která skutečně zůstane, může mít větší cenu než patnáct nových pravidel, která tě budou za týden štvát.
Přivez si z léta něco jiného než magnetku
Třeba pomalejší rána o víkendu. Večeře venku, dokud to počasí dovolí. Procházky bez cíle. Knihu místo dalšího seriálu. Nebo jednoduché rozhodnutí, že každý volný kus kalendáře nemusíš okamžitě něčím zaplnit.
Možná totiž nepotřebujeme každý podzim nový život. Možná potřebujeme zabránit tomu, aby nám návrat povinností sebral úplně všechno, kvůli čemu nám bylo v létě dobře.
FAQ
Je zářijová motivace skutečný psychologický jev?
Výzkum fresh start effect ukazuje, že výrazné časové mezníky mohou skutečně zvýšit motivaci k dosahování cílů.
Je tedy dobré začínat nové návyky v září?
Klidně ano. Problém není samotný nový začátek, ale nereálné množství změn a očekávání okamžité dokonalosti.
Musím se po létě „vracet do formy“?
Ne. Pokud chceš něco změnit, můžeš, ale léto není prohřešek, který musíš v září napravovat.
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Zdroje: [1] Management Science – The Fresh Start Effect: Temporal Landmarks Motivate Aspirational Behavior; [2] Current Opinion in Psychology – How experiencing and anticipating temporal landmarks influence motivation; img ai generated