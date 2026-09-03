Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Nedala jsem spropitné protivnému číšníkovi. To, co udělal, vykolejilo celou hospodu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Byla jsem si jistá, že dělám správnou věc. Když mě ten arogantní číšník celý večer ignoroval a pak mi ještě drze vyčetl, že jsem si objednala jen salát, dospěla jsem k přesvědčení, že si spropitné nezaslouží. Netušila jsem, že tím spustím řetězovou událost, která skončí úplně jinak, než jsem čekala.
Nedala jsem spropitné protivnému číšníkovi. To, co udělal, vykolejilo celou hospodu

Nedala jsem spropitné protivnému číšníkovi. To, co udělal, vykolejilo celou hospodu

Zdroj: unsplash
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
V pátek ve 20:00 všechno zrušte: ČT2 vytáhne napínavý oscarový špionážní klenot. Potěší především muže
V pátek ve 20:00 všechno zrušte: ČT2 vytáhne napínavý oscarový špionážní klenot. Potěší především muže
Naši předkové vařili švestková povidla úplně jinak. Byla chutnější a vydržela 10 let
Naši předkové vařili švestková povidla úplně jinak. Byla chutnější a vydržela 10 let

Žádný cukr, žádná voda a rozhodně žádné rychlé vaření. Když naši předkové začali zpracovávat švestky,...

Tuto přísadu nikdy nedávejte do guláše. Udělá z něj nechutnou břečku
Tuto přísadu nikdy nedávejte do guláše. Udělá z něj nechutnou břečku

Když je guláš příliš řídký, řada lidí sáhne po mouce, aby ho zahustila. Tento zdánlivě logický krok ale...

IKEA prodává geniální vychytávku do lednice, která zamezí plýtvání potravinami. Stojí jen 129 Kč a Češi ji kupují po několika kusech
IKEA prodává geniální vychytávku do lednice, která zamezí plýtvání potravinami. Stojí jen 129 Kč a Češi ji kupují po několika kusech

Malá plastová krabička s průhledným víkem dokáže prodloužit životnost petržele, máty i kopru až...

V září jsme se měli brát. Řekla jsem jedinou větu a můj ženich všechno zrušil
V září jsme se měli brát. Řekla jsem jedinou větu a můj ženich všechno zrušil

Když jsem Martinovi navrhla manželskou smlouvu, myslela jsem, že jde o běžnou formalitu. Místo pochopení...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.