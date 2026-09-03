Nedala jsem spropitné protivnému číšníkovi. To, co udělal, vykolejilo celou hospodu

Seděla jsem v rohu útulné restaurace v centru Prahy a čekala na kamarádku Lucii. Měly jsme si po měsících konečně popovídat o životě, práci, vztazích – prostě o všem. Vybraly jsme si místo, které Lucie znala. Tvrdila, že tam mají skvělou kuchyni a milou obsluhu.
Jenže obsluha zrovna ke mně dvakrát milá nebyla. Vysoký, hubený číšník s našitou jmenovkou „Martin“ mě při příchodu sotva registroval. Kývl hlavou směrem k volným stolům a vrátil se k baru, kde se bavil s kolegyní.
Usadila jsem se, sundala bundu a čekala. Pět minut. Deset. Patnáct. Martin mezitím obsluhoval dva starší páry u okna, smál se s nimi, doporučoval víno. Mým směrem se ani nepodíval. Když konečně přišel, položil přede mě jídelní lístek a beze slova odešel.
„Promiňte, můžu dostat vodu?“ zavolala jsem za ním.
Zastavil se, otočil a povzdechl si. „Ano, hned,“ řekl stroze.
Když ignorance přechází v aroganci
Voda dorazila po deseti minutách. Mezitím přišla Lucie, rozjařená a plná energie. „Promiň za zpoždění, zase se to v práci sešlo!“ smála se a objala mě. Konečně jsme si mohly povídat.
Martin se zeptal, jestli si chceme objednat jídlo. Lucie si dala hovězí steak s přílohou, já caesar salát. Neměla jsem hlad na nic těžkého, a navíc jsem chtěla hlavně mluvit, ne jíst. Číšník se na mě podíval s podivným výrazem. Něco mezi pohrdáním a zklamáním.
„Jen salát?“ zeptal se.
„Ano, děkuji,“ odpověděla jsem.
Pokrčil rameny a odešel. Lucie se na mě podívala s povytaženým obočím. „Co to bylo?“
„Nevím. Asi mám dneska smůlu na číšníky,“ mávla jsem rukou. Chtěla jsem si užít večer s kamarádkou, ne řešit něčí špatnou náladu.
Jídlo dorazilo poměrně rychle. Luciin steak vypadal skvěle, můj salát taky nebyl špatný. Začaly jsme jíst a povídat si. Mluvily jsme o Luciině nové práci, o mém nedávném rozchodu a o plánech na léto. Čas utíkal a já si užívala ten vzácný moment klidu.
Moment, kdy jsem se rozhodla
Když jsme dojedly, Martin přišel uklidit talíře. Vzal Luciin prázdný talíř a pak se podíval na můj – zůstala tam asi čtvrtina salátu. Nebyla jsem schopná dojíst všechno.
„Nechutnalo?“ zeptal se ledovým tónem.
„Chutnalo, jen toho bylo hodně,“ odpověděla jsem upřímně.
Tehdy přišla ta věta, která všechno změnila. Martin se naklonil blíž a potichu, ale dost nahlas, aby to Lucie slyšela, řekl: „Příště si možná objednejte něco většího, když chcete zabírat stůl dvě hodiny. Nejsme kavárna.“
Zůstala jsem sedět s otevřenými ústy. Lucie ztuhla. V restauraci bylo možná šest obsazených stolů z dvaceti. Nikdo nečekal na místo. Nebyly jsme hlučné. Zaplatily jsme za jídlo a pití normální ceny.
Pocítila jsem, jak mi stoupá horko do tváře. Ne strachem nebo studem – vztekem. Kdo si myslí, že je? Celý večer nás ignoroval, teď nás ještě ponižuje?
Když přinesl účet, Lucie zaplatila kartou za sebe. Já jsem vytáhla hotovost – přesnou částku. Ani korunu navíc. Martin se na bankovky podíval, pak na mě.
„Spropitné?“ zeptal se.
„Ne, děkuji,“ řekla jsem klidně, ale pevně. „Za takovou obsluhu spropitné nedávám.“
Co následovalo, jsem nečekala
Martin sebral peníze a odešel k baru. Myslela jsem, že tím to skončí. Lucie a já jsme se začaly balit, chtěly jsme co nejrychleji pryč. Ale pak se něco stalo.
Martin hodil peníze na pult baru a nahlas řekl své kolegyni: „Zase nějaká socka, dala si jenom salát a nemá ani peníze na spropitný.“
Celá restaurace ztichla. Všichni hosté se na nás otočili. Cítila jsem desítky očí na sobě. Kolegyně za barem vypadala zmateně a bylo jí trapně.
Zrudla jsem a praštila kabelkou o zem.
Lucie mě chytla za ruku, ale nemohla mě zastavit. Vyvlekla jsem se jí a nakráčela k baru.
"Tak já jsem u vás socka?" vybuchla jsem. "Dejte mi knihu přání a stížností,"
Číšník na mě nevěřícně zíral. Takovou reakci očividně nečekal.
"Okamžitě mi dejte knihu přání a stížností!" křičela jsem na celý lokál.
Z dveří vedoucích do kuchyně vyšel starší podsaditý muž.
"Co se tady děje?" zeptal se.
"Chci knihu přání a stížností," opakovala jsem.
"Jsem majitel," řekl ten muž. "Můžete si stěžovat mně."
Uklidnila jsem se a celou situaci vysvětlila. Jak mě číšník Martin ignoroval, jak byl hrubý a nakonec mě nazval sockou.
"Něco takového je samozřejmě nepřípustné," řekl majitel. "Omlouvám se. Budeme to řešit."
Kývl na číšníka a odvedl ho dozadu.
Zvrat, který nikdo nečekal
Později jsem se dozvěděla, že byl číšník Martin propuštěn. Nebylo to prý poprvé, co si hosté stěžovali. Můj výstup byl jenom poslední kapkou.
Dnes, s odstupem času, vím, že jsem jednala správně. Bylo správné, že jsem si nenechala líbit urážku. Že jsem nezůstala v koutě a zticha jen ze strachu, že se ztrapním. A taky jsem stále přesvědčená, že by se spropitné nemělo dávat jen proto, že se to očekává. Spropitné je odměna za dobrou práci, ne automatický příplatek.
Ale taky jsem si uvědomila něco jiného. Ta situace se vymkla kontrole ne kvůli mně, ale kvůli Martinovi. On se rozhodl udělat z toho veřejné divadlo. On se rozhodl mě ponížit před ostatními. A tím se dostal do situace, ze které nebylo úniku.
Do té restaurace jsem se vrátila asi po dvou měsících. Obsloužila mě milá mladá servírka, která se usmívala a byla pozorná. Jídlo bylo výborné. A spropitné jsem dala štědré.
Protože tohle je přesně ten rozdíl. Když někdo odvádí dobrou práci, ráda to oceníte. Když ne, máte právo to říct. A nemáte se za to stydět.
pozn. redakce: Tento příběh vychází ze skutečné události. Použité fotografie a videa mají pouze ilustrační charakter. Zažili jste něco podobného? Pošlete nám prosím svůj příběh do redakce.
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová