Albánie má ubytování přímo u moře za cenu, která je neuvěřitelná. Podívali jsme se, co za ni hosté dostanou

Albánské pobřeží už dávno není tajným tipem několika dobrodruhů, kteří byli ochotni vyměnit komfort známých letovisek za nižší ceny. Především oblast kolem Himarë se během posledních let výrazně změnila a vedle hotelů, apartmánů a nových resortů tu stále existují místa, která ukazují úplně jinou tvář dovolené u moře.
Jedním z nich je Pine Side Camp. Na první pohled může zaujmout hlavně cenou. Při vyhledání pobytu pro dva dospělé od 1. do 4. září se objevila cena 90 eur za celý třídenní pobyt. To znamená 30 eur za noc za dvě osoby. Jenže ještě zajímavější než samotná částka je to, kde se spí. Stany stojí mezi borovicemi prakticky přímo nad mořem a z některých míst je voda vzdálená jen několik kroků.
Místo obyčejného pokoje dostanou hosté stan mezi borovicemi
Pine Side Camp nelze srovnávat s běžným apartmánem jen podle ceny. Nejde totiž o klasický kemp, kam člověk přijede s vlastním stanem, karimatkou a spacákem. Ubytování tvoří již připravené stany s lůžkem, ložním prádlem, soukromým vstupem, moskytiérou a venkovním posezením. Některé mají výhled směrem na moře, jiné do zahrady. Právě kombinace jednoduchého spaní v přírodě a bezprostřední blízkosti pobřeží je důvodem, proč si místo získalo tolik pozitivních reakcí. Na Booking.com dosahuje celkového hodnocení 9,3 z 10, přičemž samotná poloha má ještě vyšší známku 9,7 a poměr ceny a kvality 9,5.
Klasickou písečnou pláž přímo před stanem ovšem očekávat nelze. Kemp leží na skalnatém pobřeží a přístup do moře vede přímo z areálu. Prostředí tak připomíná spíše jednoduché přímořské útočiště než upravený hotelový komplex s řadami lehátek. Výhodou jsou vzrostlé borovice, které vytvářejí přirozený stín. Centrum Himarë přitom není daleko. Kemp leží přibližně 700 metrů od města a na pláž Spille se podle údajů ubytování dá dojít asi za sedm minut.
Cena 90 eur má jeden podstatný háček
Nízká cena začne dávat větší smysl ve chvíli, kdy se člověk podívá na vybavení detailněji. Vlastní koupelnu ani toaletu u stanu hosté nemají. Sociální zařízení je společné pro kemp a právě tady se rozhoduje, komu bude podobné ubytování vyhovovat. Pro někoho může být představa, že ráno vyjde ze stanu, vezme si ručník a zamíří do společných sprch, naprosto běžnou součástí dovolené. Jiný cestovatel nebude ochoten soukromou koupelnu obětovat ani za výrazně nižší cenu a krásný výhled.
Zkušenosti hostů ukazují, že jednoduchost zařízení nemusí automaticky znamenat špatnou úroveň. V recenzích se opakovaně objevuje pochvala čistoty stanů, pohodlných matrací, přístupu personálu a především samotné polohy. Současně se ale objevují připomínky ke stáří některých společných prostor a sprch. Jedna z čerstvých recenzí z konce srpna například hodnotila místo velmi dobře kvůli poloze přímo u vody a čistému lůžku, zároveň ale upozorňovala, že vybavení už působí starším dojmem. Jde tedy přesně o druh ubytování, u kterého má nízká cena jasně viditelný důvod.
Ubytování přímo u moře v Albánii vyjde na 90 eur za tři noci: Nízká cena má jednu podmínku.
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Ve srovnání s Chorvatskem vynikne rozdíl ještě více
Zajímavější pohled přinese srovnání stejného termínu s chorvatským pobřežím. Nejde samozřejmě o zcela totožný produkt, protože chorvatská nabídka často zahrnuje klasický pokoj nebo apartmán s vlastní koupelnou a klimatizací. Přesto jsou cenové rozdíly výrazné. Například ubytování přímo u moře v Novi Vinodolski bylo pro dvě osoby ve stejném termínu nabízeno za 216 dolarů za tři noci ještě před připočtením DPH. Pokoj s výhledem na moře v Drašnici vycházel po slevě přibližně na 370 dolarů a apartmán s výhledem na moře v Medulinu na 358 dolarů za tři noci. Pine Side Camp se svou cenou 90 eur proto působí velmi levně, jen je potřeba připomenout, že proti apartmánu stojí stan se společným sociálním zařízením.
Právě toto srovnání ukazuje, proč není fér říct jednoduše, že Albánie je několikanásobně levnější než Chorvatsko. Část cenového rozdílu vzniká typem ubytování. Host v Pine Side Campu nedostane klimatizovaný apartmán, kuchyň, vlastní koupelnu ani televizor. Dostane však něco, co může být pro určitou skupinu cestovatelů hodnotnější než samotný komfort pokoje: místo několik metrů od vody, stín borovic a možnost ráno otevřít stan a dívat se prakticky rovnou na Jónské moře.
Nechybí bar ani parkování, luxusní resort to ale není
Součástí areálu je zahrada, terasa, venkovní posezení a bar. K dispozici je také bezplatné soukromé parkování. Ubytování přijímá děti bez věkového omezení, domácí zvířata však povolena nejsou. Důležitým detailem pro turisty je také způsob platby. Podle podmínek ubytování se platí pouze v hotovosti. Kdo je zvyklý cestovat téměř bez bankovek a všude používat kartu nebo telefon, měl by s tím předem počítat.
Pine Side Camp proto není levnou náhradou hotelu v pravém slova smyslu. Je spíše alternativou pro lidi, kteří jsou ochotni část pohodlí obětovat výměnou za polohu a cenu. Přijet sem s představou čtyřhvězdičkového glampingu by pravděpodobně skončilo zklamáním. Přijet s očekáváním jednoduchého kempu, kde už čeká připravené lůžko a kde je moře téměř před stanem, může naopak fungovat velmi dobře. I specializovaný průvodce po Himarë Pine Side Camp popisuje jako místo někde mezi obyčejným kempem a glampingem.
Za nízkou cenu se tu platí hlavně menším soukromím
Devadesát eur za tři noci pro dva přímo na albánském pobřeží je částka, která dokáže zaujmout. Neznamená však, že návštěvník našel luxusní pokoj za zlomek chorvatských cen. Platí za úplně jiný způsob dovolené. Komfort je jednoduchý, koupelna společná a klimatizaci ve stanu čekat nelze. Na druhé straně stojí moře několik kroků od postele, stín stromů a prostředí, které běžný apartmán nabídnout nedokáže.
Právě proto může být Pine Side Camp zajímavou ukázkou toho, proč Albánie stále láká turisty hledající něco jiného než klasickou dovolenou v hotelu. Ušetřit se zde skutečně dá. Jen je dobré před rezervací vědět, za co přesně člověk platí a čeho se naopak musí vzdát. V tomto případě je obchod poměrně jasný: méně soukromí a komfortu výměnou za cenu a polohu, které se u Jadranu a Jónského moře nehledají snadno.
booking.com, himara.net, tripadvisor.com, campsaround.com, planetofhotels.com.