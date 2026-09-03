Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Albánie má ubytování přímo u moře za cenu, která je neuvěřitelná. Podívali jsme se, co za ni hosté dostanou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Za cenu, za kterou se v oblíbených částech chorvatského pobřeží někdy hledá ubytování jen obtížně, lze v albánské Himarë přespat několik metrů od Jónského moře. Pine Side Camp láká polohou, výhledem i vysokým hodnocením hostů. Komfort klasického hotelu ale čekat nelze.
Levné ubytování u moře v Albánii má svůj háček: Tři noci stojí 90 eur, koupelna je společná.

Levné ubytování u moře v Albánii má svůj háček: Tři noci stojí 90 eur, koupelna je společná.

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z Trendy Život
Hvězda seriálu Ulice se poprvé oženila. Jeho manželkou se stala o 13 let mladší herečka Nina
Hvězda seriálu Ulice se poprvé oženila. Jeho manželkou se stala o 13 let mladší herečka Nina
Evropští meteorologové zveřejnili první výhled na zimu. Modely dobré zprávy nepřinášejí
Evropští meteorologové zveřejnili první výhled na zimu. Modely dobré zprávy nepřinášejí

První dlouhodobější výhledy na podzim a zimu 2026/2027 naznačují změnu dosavadního charakteru počasí....

Agáta má extrémní strach o dceru Rozárku: Jednou už prý Rozárku nemusí ze školky vyzvednout
Agáta má extrémní strach o dceru Rozárku: Jednou už prý Rozárku nemusí ze školky vyzvednout

Začátek školky bývá pro rodiče emotivním okamžikem. Agáta Hanychová ale letos řeší vedle radosti z nové...

Syn Ornelly Koktové už nastoupil do sedmé třídy: Quentin překvapil proměnou i svou výškou
Syn Ornelly Koktové už nastoupil do sedmé třídy: Quentin překvapil proměnou i svou výškou

Z malého chlapce je postupně teenager. Nejstarší syn Ornelly Koktové a Josefa Kokty se po letních...

Takhle Taťána Kuchařová slavila po tajné svatbě: Nové záběry ukazují netradiční místo oslavy
Takhle Taťána Kuchařová slavila po tajné svatbě: Nové záběry ukazují netradiční místo oslavy

Taťána Kuchařová si své soukromí dlouho pečlivě střežila a před veřejností dokázala skrýt nejen partnera,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

Všechny články tohoto autora →
Trendy Život
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.