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Lidé ze Sedlnic na Novojičínsku rozhodnou v referendu o solární elektrárně

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Obyvatelé Sedlnic na Novojičínsku budou v místním referendu rozhodovat o tom, zda má obec uzavřít smlouvu se společností TA Infrastruktura o spolupráci při stavbě fotovoltaické elektrárny. Ta má vzniknout na soukromých pozemcích se zemědělskou půdou mimo souvislou obytnou zástavbu. Referendum bude zároveň s obecními volbami 9. a 10. října. Vyplývá to z informací na obecním webu.
Lidé ze Sedlnic na Novojičínsku rozhodnou v referendu o solární elektrárně

Lidé ze Sedlnic na Novojičínsku rozhodnou v referendu o solární elektrárně

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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