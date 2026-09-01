Vyhlašujeme nejhorší hořčici ze supermarketu. Češi ji kupují každý týden a ani neví, co v ní je

Hořčice patří k věcem, které v košíku skončí skoro samy. Sáhnete po stejném kelímku jako minulý týden, zaplatíte pár korun a doma ji namažete na párek nebo zamícháte do dresinku. Málokdo přitom obal otočí a přečte si, z čeho vlastně je. A právě na zadní straně se skrývá rozdíl mezi poctivým výrobkem a tím, který vás akorát ošidí.
Dobrá zpráva je, že poznat kvalitní hořčici zvládne každý za pár vteřin přímo v regálu. Stačí vědět, čeho si na etiketě všímat.
Nejvíc se šidí na hořčičném semínku
Základ každé hořčice tvoří rozemletá hořčičná semínka, voda, ocet, sůl, cukr a koření. Čím kratší a srozumitelnější seznam surovin, tím lepší produkt většinou držíte v ruce. Množství toho nejdůležitějšího, tedy samotného semínka, se ale výrobek od výrobku hodně liší.
Přečtěte si také: Nejhorší rohlíky ze supermarketu. Češi si je kupují každý den a ani neví, co obsahují U levných hořčic část semínka nahrazuje voda a výrobce jeho podíl na obalu často vůbec neuvádí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
U běžných plnotučných hořčic se podíl hořčičného semínka pohybuje kolem osmnácti až devatenácti procent, ostřejší dijonské se dostávají až k pětadvaceti procentům. Levnější kousky ale zajdou dál a část semínka nahradí obyčejnou vodou. Poznáte to snadno. Řada nejlevnějších hořčic procento semínka na obalu vůbec neuvádí. Když výrobce mlčí o tom, kolik hořčice ve své hořčici má, bývá to špatné znamení.
Co všechno se do levné hořčice přidává
Za pálivým řízem i za tím, že se hořčice tak snadno nezkazí, stojí éterické látky schované přímo v semínkách. Výrobek s vysokým podílem semínek a nízkým obsahem vody si proto vystačí sám a žádnou chemii navíc nepotřebuje. Problém nastává ve chvíli, kdy ve sklenici převáží voda. Kratší trvanlivost pak musí výrobce dohnat konzervanty.
V takových produktech pak narazíte na přidané konzervanty. Bývá to kyselina benzoová, benzoan sodný nebo některý ze siřičitanů, třeba disiřičitan draselný či oxid siřičitý. Zrovna siřičitany dokážou u citlivých lidí spustit alergickou reakci, takže o neškodné přísady rozhodně nejde. Přidává se i cukr navíc a u některých sladších variant škrob nebo řepkový olej kvůli konzistenci. U kvalitní plnotučné hořčice by přitom cukr neměl výrazně přesáhnout pět procent. Výjimkou je sladší kremžská, která ho může mít i násobně víc.
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Většina lidí čeká, že správná hořčice svítí sytě žlutou barvou. Opak je pravdou. Přírodní odstín rozemletých semínek je spíš šedožlutozelený, tlumený a nenápadný. Když na vás z kelímku září jasná žluť, výrobce ji dobarvil.
Dřív se k tomu běžně sahalo po syntetických barvivech, jako je tartrazin. Dnes většina firem používá přírodní barviva, třeba kurkumu, lutein nebo karoten, po kterých hořčice zežloutne dohněda. Barva sama o sobě sice nikomu neublíží, ale je to jasný signál, že výrobce potřeboval vzhled vylepšit.
Jak v regálu poznáte tu poctivou
Vezměte obal do ruky a přečtěte si složení. Hořčičná semínka by měla stát hned na začátku seznamu, ideálně s uvedeným procentem. Krátký a jasný soupis surovin je lepší než dlouhá řada éček. Vyhněte se produktům:
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Napovědět umí i datum spotřeby. Hořčice totiž po naplnění ještě dozrává a její ostrost postupně opadá. Kdo má rád pořádné říznutí do nosu, měl by proto v regálu hledat balení s co nejzazší spotřebou. Bude nejčerstvější a zároveň nejpálivější.
Konkrétní značky ze supermarketů i s jejich složením a podílem hořčičného semínka si můžete porovnat ve zdrojích pod článkem a udělat si obrázek sami. Klíč ke kvalitě máte přitom pokaždé přímo v ruce. Schovává se v drobném písmu na zadní straně obalu a jeho přečtení zabere jen pár vteřin.
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Zdroje: https://vitalweb.cz/838/horcice-co-by-mela-a-nemela-obsahovat-ta-opravdu-kvalitni, https://www.vyzivaspol.cz/horcicne-seminko/, https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl/651421/poznate-kvalitni-horcici-budete-se-divit-jakou-barvu-ma-mit-ta-poctiva.html, https://www.brainmarket.cz/nase-novinky/horcice–pikantni-tajemstvi-kuchyne/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/39861-srovnani-horcice-supermarket