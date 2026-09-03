Polský talent stál Kodaň sto milionů a v Dánsku neuspěl. Artis ho získal na hostování

Ráno 2. září 2026 to ještě vypadalo na pat. Artis Brno chtěl hostování s opcí, Kodaň tlačila na pevný přestup za vyšší částku. O hodinu a půl později ale dánský server Tipsbladet přinesl zprávu, že dokumenty jsou podepsané: Sarapata půjde do Brna na celou sezonu bez kupní opce. Příběh polského záložníka, který měl v Kodani zazářit a místo toho nasbíral za áčko pouhé tři soutěžní starty, tak dostal novou kapitolu. Tentokrát českou.
Kdo je Dominik Sarapata
Narozený 25. října 2007 v Polsku, odchovanec Górniku Zabrze. Už v šestnácti nastupoval v polské Ekstraklase a do konce sezony 2024/25 nasbíral přes 1 500 seniorských minut, na teenagera neobvyklé číslo. FC Kodaň ho oficiálně představila 20. června 2025 jako jednu z největších investic do mládeže v historii klubu.
Kolik přesně stál? Kluby částku nezveřejnily. Podle polského Goal.pl činil základ kolem 4 milionů eur, s bonusy potenciálně 5 až 6 milionů. Tipsbladet uváděl zhruba 30 milionů dánských korun. V přepočtu do českých korun se dostáváme nad stamilionovou hranici.
Proč v Kodani nezabral
Sarapata sám v rozhovoru pro polský server Meczyki přiznal, že si hned v prvním přípravném zápase zvrtnul kotník. Přišel o testovací minuty, trenér Jacob Neestrup ho na tiskové konferenci v září 2025 popsal jako „velmi mladého hráče v novém prostředí, který potřebuje další vývojové kroky.“ Výsledek? Tři oficiální zápasy za áčko, nula gólů.
V lednu 2026 přišel dvojtah: FC Kodaň mu prodloužila smlouvu do roku 2029 a zároveň ho poslala na hostování do Wisły Płock. Sportovní ředitel Wisły Radosław Kucharski tehdy říkal, že o Sarapatu stáli od prvního dne přestupového okna. Jenže ani v Płocku se to nerozjelo naplno, na jaře odehrál jen sedm ligových utkání.
Po návratu do Kodaně v létě 2026 naskočil do přípravy, ale ještě 11. srpna figuroval na oficiálním seznamu zraněných hráčů. Šance na průnik do rotace se opět zúžila.
Proč zrovna Artis Brno
SK Artis Brno vznikl sloučením mládežnických výběrů SK Líšeň a FC Svratka Brno, novou identitu nese od sezony 2025/26 a v roce 2026 historicky postoupil do nejvyšší české soutěže. Pro nováčka Chance Ligy je příchod hráče z dánské Superligy signálem ambicí. Pro Sarapatu je to šance na pravidelné starty v seniorské lize, přesně to, co mu v Kodani i Płocku chybělo.
Ranní zprávy iSportu z 2. září naznačovaly komplikace: Kodaň požadovala tvrdý přestup, Artis nabízel hostování s opcí. Podle Tipsbladetu se ale ještě dopoledne téhož dne obě strany dohodly na ročním hostování bez opce. Žádná opce znamená, že FCK si drží plnou kontrolu nad budoucností hráče.
Co to říká o strategii Kodaně
Klíčové je, co Kodaň neudělala. Neprodala ho se ztrátou. Nepřistoupila na opci, která by Artisu umožnila odkup za sníženou cenu. Místo toho:
- Prodloužila mu smlouvu do roku 2029, čímž pojistila vyjednávací pozici.
- Poslala ho do dvou po sobě jdoucích hostování, obě bez opce.
- Odmítla pevný přestup za nižší částku, než jakou považuje za adekvátní.
To není chování klubu, který hráče odepisuje. Je to chování klubu, který chrání aktivum a čeká, až dozraje. Sarapata potřebuje odehrát třicet ligových zápasů v kuse, něco, co se mu zatím nikde nepodařilo. Brněnský nováček mu tu příležitost může dát.
Co bude dál
Sarapata byl ještě 2. září povolán k polské reprezentaci do 19 let, což potvrzuje, že ho sleduje i svaz. Pokud v Chance Lize konečně nasbírá minuty, které odpovídají jeho cenovce, Kodaň ho v létě 2027 stáhne zpět s výrazně silnějším portfoliem. Pokud ne, stamilionová investice začne vypadat jinak.
Bývalý spoluhráč z Górniku a český záložník Patrik Hellebrand ho pro iSport označil za „hráčičku.“ Teď je na Sarapatovi, aby to v Brně dokázal i na hřišti.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle