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Keita má v Paříži proti Naimovovi co napravovat. Rozbor zápasu a tipy

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Losene Keita jde po nevydařeném vstupu do UFC za první výhrou. Proti němu stojí Muhammad Naimov, který už ukázal, že umí rychlejšího soupeře zpomalit takedowny a kontrolou.
Keita má v Paříži proti Naimovovi co napravovat. Rozbor zápasu a tipy

Keita má v Paříži proti Naimovovi co napravovat. Rozbor zápasu a tipy

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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