Keita má v Paříži proti Naimovovi co napravovat. Rozbor zápasu a tipy

Společný soupeř nabízí zajímavé srovnání. Naimov v roce 2023 porazil Nathaniela Wooda jednomyslně na body, zaznamenal čtyři takedowny a více než šest minut kontroly. Keita letos v březnu s Woodem prohrál těsně na dělené rozhodnutí v zápase, který se odehrál prakticky celý v postoji. Není to návod k jasnému určení favorita, ale dobře to ukazuje rozdíl v cestě obou bojovníků k vítězství.
Keita potřebuje prostor
Bývalý dvojnásobný šampion Oktagonu má bilanci 16-2 a deset výher na KO nebo TKO. Je rychlejší, výbušnější a v postoji nabízí pestřejší kombinace. Dobře pracuje na tělo a nebezpečný je hlavně ve chvíli, kdy dostane soupeře pod tlak k pletivu. Technický rozbor před UFC Paris vidí právě v postoji jeho největší výhodu nad Naimovem.
Debut proti Woodovi však ukázal také problém. Keita trefil 52 signifikantních úderů proti Woodovým 67 a v prvním i třetím kole nechal soupeře pracovat ve vyšším tempu. Pokud bude příliš dlouho čekat na čistý zásah, dává Naimovovi prostor sbírat body takedowny a kontrolou u pletiva.
Pro Keitu bude důležité trestat už samotné nástupy do wrestlingu. V Oktagonu ukázal, že se po strzích dokáže vracet na nohy, a ve finále Tipsport Gamechangeru potrestal neúspěšný takedown Ronalda Paradeisera tvrdým protiútokem, po kterém zápas ukončil.
Naimov chce zápas zpomalit
Muhammad Naimov má bilanci 13-4 a v UFC vyhrál pět ze sedmi zápasů. Podle oficiálních statistik UFC zaznamenává v průměru 1,49 takedownu na patnáct minut. Nejlépe jeho plán fungoval právě proti Woodovi, kterého dokázal opakovaně dostávat na zem a v prvních dvou kolech mu výrazně omezil prostor pro práci v postoji.
Naimov ale není neprostupný. Felipe Lima ho dokázal ve třetím kole ukončit škrcením a naposledy jej Mairon Santos zastavil údery na začátku třetího kola. Proti Keitovi bude riskantní hlavně každý nepovedený nástup na nohy. Belgičan má rychlé ruce a při návratu soupeře z wrestlingové pozice dokáže okamžitě přepnout do kombinace.
Tip redakce míří na výhru Loseneho Keity. Opatrnější variantou je samotné vítězství bývalého šampiona Oktagonu, odvážnější predikce počítá s Keitou na KO nebo TKO. Naimov má největší šanci přes takedowny a kontrolu, jenže při opakovaných nástupech z větší vzdálenosti může doplácet na Keitovu rychlost a přesnější kombinace.
UFC Paris se koná 5. září v Accor Areně a duel Keita–Naimov je součástí hlavní karty. Pro Keitu jde po zrušeném debutu v Paříži v roce 2025 a těsné porážce s Woodem o důležitý zápas. Druhá porážka v řadě by jeho start v UFC výrazně zkomplikovala, výhra by naopak potvrdila, že dokáže svůj styl přenést i mezi světovou elitu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka