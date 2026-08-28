Jahody vydrží čerstvé celý měsíc, ale nesmíte udělat jednu věc, kterou dělá 90 % lidí hned po nákupu

Jahody jsou doslova splněným snem šéfkuchařů, protože se skvěle přizpůsobují různým kulinářským účelům – od osvěžujících letních salátů až po dekadentní dezerty, jak se lze dočíst na blogu
Food52. Pokud je správně použijete, dokážou proměnit i všední pokrmy ve výjimečné. Představte si třeba balzamikovou jahodovou zálivku na špenátový salát s kozím sýrem nebo jahodovo-chilli salsu, která dodá grilovanému kuřeti šťávu. A podle odborníků z MedicalNewsToday obsahují i mnoho cenných živin. Umění udržet jahody čerstvé
Uchovávat čerstvost jahod je jako uchovávat okamžik v čase; vyžaduje to přesnost a péči. Přinášíme vám podrobný návod,
jak udržet jahody čerstvé až po dobu jednoho měsíce. Navzdory všeobecnému přesvědčení může mytí jahod hned poté, co je přinesete domů z trhu, poškodit jejich trvanlivost. Vlhkost, která se do jahod dostane, totiž podporuje růst plísní a urychluje jejich kažení. Jahody ihned roztřiďte a odstraňte všechny, které jsou potlučené, plesnivé nebo příliš zralé. Ty mohou způsobit rychlejší zkažení celé šarže. Skladovací nádobu vyložte papírovými utěrkami. Ty pohltí přebytečnou vlhkost a zabrání zkažení. Jednotlivé plody naskládejte do jedné vrstvy a dbejte na to, aby se navzájem nemačkaly. Zdroj fotografie: Freepik Možnosti využití těchto plodů jsou nekonečné – od jahodových octů a olejů až po odvážné jahodové rizoto. Ale dlouho vydrží i jen tak. Technika octové lázně
Až přijde čas jahody použít, zvažte u nich octovou lázeň – zde přichází ke slovu kulinářská věda. Jejich omytí v roztoku vody a bílého octa (poměr 10 dílů vody a 1 díl octa) totiž může výrazně omezit růst mikroorganismů na povrchu. Postup je následující:
Ve velké míse smíchejte vodu a bílý ocet v doporučeném poměru. Vložte jahody a nechte je asi dvě minuty namáčet. Po octové lázni jahody opláchněte pod studenou vodou, abyste odstranili veškeré stopy octové chuti. Nakonec plody osušte čistou kuchyňskou utěrku nebo je položte na papírové ručníky, aby zcela oschly. Tento krok je zásadní, protože jakákoli zbytková vlhkost může vést ke vzniku plísní. Zdroj fotografie: Freepik Jahody se hodí do různých kulinářských pochoutek – od čerstvých salátů a koktejlů až po lehké letní koláče a dorty. Jak na dlouhodobé uskladnění
Vložte do skladovací nádoby čerstvou vrstvu papírových utěrek, které pohltí veškerou zbývající vlhkost. Jahody uložte v jedné vrstvě tak, aby se vzájemně nedotýkaly.
Dobře uzavřete a uložte do chladničky. 3 až 4 týdny by tu měly vydržet jako čerstvé. A pomoci vám může i namočení do slané vody, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři