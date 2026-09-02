Maso na dřevěném prkénku je riziko, ale plast není lepší. Spotřebitelský test ukázal jediný materiál, který obstál bez výhrad

Šestnáct krájecích prkének z domácností poslali do laboratoře v Bochumi; u některých biologové našli střevní bakterie a u jednoho kusu i plíseň. Laboratorní rozbor provedený pro pořad ARD Marktcheck potvrdil, že o bezpečnosti při zpracování syrového masa rozhoduje materiál prkénka, způsob čištění a míra opotřebení—mezi vzorky se objevily i výrazně kontaminované kusy a problémové bylo i plastové prkénko pravidelně myté v myčce.
Proč polypropylen (PP) představuje praktickou volbu pro domácí zpracování masa
Polypropylen vyniká tepelnou odolností: snese teploty kolem 100 °C, odolává běžným čisticím prostředkům a přežije mytí v myčce nad 60 °C. Tato kombinace vlastností umožňuje spolehlivou redukci zárodků při strojním mytí, což je výhoda v reálné kuchyni plné zbytků a vlhkosti. Na českém trhu patří PP prkénka mezi dostupné varianty; jako příklad je uveden model Orion ELA (37,3 × 25 cm) za 149 Kč s deklarovanou odolností do +95 °C a kompatibilitou s myčkou.
Dřevo a javor v laboratorních testech: paradoxy mikrobiologie
Některé laboratorní studie ukazují odlišný obraz než spotřebitelské příručky. Studie Freie Universität Berlin publikovaná v Journal of Food Protection v roce 2025 zjistila, že detekce E. coli na javorových deskách klesla pod měřitelnou hranici už po dvou hodinách, zatímco u HDPE plastu trval obdobný pokles déle než osm hodin. U Staphylococcus aureus byl celkový záchyt vyšší na HDPE než na javoru. Dřevěná vlákna mohou bakterie vtáhnout pod povrch, kde bez živin hynou, zatímco plast je drží na hladké ploše déle naživu.
Nicméně laboratorní podmínky bývají velmi odlišné od domácí praxe: přesná teplota, definovaná bakteriální zátěž a standardizované čištění se v kuchyni většinou nevyskytují. V reálném prostředí hraje roli neodstraněné zbytky, vlhkost a opotřebení povrchu, a právě schopnost snést horké mytí v myčce může rozhodnout o hygienické rezervě materiálu.
Pět patogenů, které číhají v masových šťávách Salmonella Typhimurium – průjmy, horečka, křeče Escherichia coli O157:H7 – závažné střevní infekce, u dětí potenciálně život ohrožující Campylobacter jejuni – nejčastější bakteriální příčina průjmových onemocnění v Evropě Listeria monocytogenes – zvláště nebezpečná pro těhotné a seniory Staphylococcus aureus – toxiny odolné vůči tepelnému zpracování Zdroj fotografie: Foto: Datariumrex / Creative Commons / CC BY-SA Údržba: kartáč místo houbičky a další zásady
Materiál prkénka tvoří jen polovinu rovnice; druhou polovinu určuje péče o něj. Doporučení shrnují několik praktických pravidel: okamžitě po použití prkénko omýt horkou vodou s prostředkem na nádobí, použít kartáč místo kuchyňské houbičky (houbičky patří mezi nejkontaminovanější předměty), nechat prkénko úplně oschnout postavené na hraně, a vyměnit poškozené kusy s hlubokými rýhami či prasklinami. Program myčky nad 60 °C významně redukuje zárodky, avšak u silně opotřebených prkének ani strojní mytí nemusí stačit; laboratorní rozbor SWR to potvrdil na konkrétním plastovém vzorku.
Pro domácnost, která nechce studovat mikrobiologické studie ani speciální režim péče o dřevo, zůstává nejpraktičtější volbou levné PP prkénko vyhrazené výhradně na syrové maso a jeho pravidelná obměna při vzniku viditelných rýh.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák