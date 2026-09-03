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Rajčata vám vadnou odspodu? Máte pár dní, než přijdete o celou úrodu. Řešení stojí pár korun

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Rajčata jsou nejoblíbenější letní plodinou. Ani jim se ale nevyhýbají choroby a nemoci. Bakteriální vadnutí rajčat může ohrozit celou úrodu.
Rajčata napadená chorobou

Rajčata napadená chorobou

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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