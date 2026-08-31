Kečup ve spíži nechává 37 % lidí. Heinz jim teď vzkazuje jediné: přestaňte s tím, než bude pozděPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kečup ve spíži nechává 37 % lidí. Heinz jim teď vzkazuje jediné: přestaňte s tím, než bude pozdě
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