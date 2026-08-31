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Kečup ve spíži nechává 37 % lidí. Heinz jim teď vzkazuje jediné: přestaňte s tím, než bude pozdě

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Správné skladování kečupu je zásadní pro udržení jeho kvality a dobré chuti. Mnoho lidí se nicméně skrze tuto záležitost rozchází.
Kečup ve spíži nechává 37 % lidí. Heinz jim teď vzkazuje jediné: přestaňte s tím, než bude pozdě

Kečup ve spíži nechává 37 % lidí. Heinz jim teď vzkazuje jediné: přestaňte s tím, než bude pozdě

Zdroj: Lukáš Jírovec pro adbz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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