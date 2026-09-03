Monika Binias o těhotenství a dětech. Můj muž má problém s plodností, děti nechce

Monika Binias promluvila na téma děti Monika Binias přiznala, že její manžel má problémy s plodností Monika v minulosti nad dětmi s manželem uvažovala Monika s manželem by nedopustili, aby Charlotty dítě skončilo v Ústavu Monika Binias po Boku manžela jen září Monika Binias díky manželovi vypadá čím dál tím lépe Monika Binias již děti má Monika Binias svádí neustálý boj s dcerami. Monika s manželem Petrem jsou velmi spokojení Pro manžela Petra je priorita, že má skvělou ženu Binias má dceru Ornellu z minulého manželství A také dceru Charlotte Bohužel vztahy v rodinně nejsou jednoduché Monika Binias označila dcery za nejvíce rozmazlené S dcerami jsou vztahy na bodu mrazu Monika Binias si nikdy nebere servítky a vše řekne, jak to je Monika Binias nemá s dcerami kontakt Charlotte a Monika měly blízký vztah Se svojí matkou Monikou Binias nemá Charlotte ani Ornella dobré vztahy. Monika Binias ještě jako Štiková se svým budoucím manželem.
Otevřená zpověď Moniky Binias (54) odhaluje šokující pozadí úvah o dalším potomkovi. V upřímném rozhovoru pro Aplausin.cz promluvila nejen o citlivém tématu mužské plodnosti, genetických testech v zahraničí, ale i o tom, proč se s manželem nakonec rozhodli zůstat bez dětí. Problémy s plodností
Cesta k případnému dalšímu potomkovi nebyla pro pár vůbec jednoduchá. „Můj muž nemá úplně silné a rychlé sperma, což je problém nový generace a hodně s tím mají problémy hokejisti kvůli tomu suspenzoru, jelikož tam se od dětství zahřívají. Což je úplně největší vražda vůbec, co existuje.“ svěřila se pro Aplausin.cz.
Kromě zdravotních aspektů narážela rodina i na finanční náročnost zdravotního systému mimo Českou republiku. „Genetický testy pro těhotný, no to to tady vůbec není, ale jako řekněme, že si připravíte 350 vlastně na přepočet třeba euro a máte genetickej test, nemáte na to? No tak to nebudete mít. To je prostě kapitalismus.“. Dnešní doba a obava z nevděku dětí
Přestože se pár v minulosti o dítě pokoušel, postupem času přehodnotil své priority. Její manžel vidí dnešní svět jako nejisté místo a zásadně se proměnil i jeho pohled na výchovu a rodičovství. Místo zakládání rodiny preferuje partnerství a svobodu.
„Manžel dítě nechce. Kdyby se to stalo, tak samozřejmě ano. Ovšem, že by to bylo jeho splnění snu. Není to jeho cesta.“ řekla Binias pro Aplausin.cz.
Podle Moniky hrál zásadní roli i strach z toho, jak se dnešní mladá generace staví ke svým rodičům. „Pro něj bylo prioritou mít skvělou ženu. To je parťák na celej život a děti potom odejdou. A hlavně viděl kolem sebe tolik případů nevděku těch dětí, včetně u mě, že říkal, že na to nemá vůbec náladu. 20 let investovat do dětí, který tě ve finále potom pomluví a kopnou do prdele.“ uzavřela Binias rozhovor.
Monika Binias o svém životě, rodinných vztazích i dalších pikantních tématech pravidelně mluví také ve vlastním podcastu Nevím No!. Právě tam se k řadě událostí vrací podrobněji a posluchačům nabízí svůj pohled bez příkras a cenzury. Zdroj: Aplausin.cz, Instagram.com