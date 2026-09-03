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Takhle se podvádí u samoobslužných pokladen: 1 trik připravuje obchody o milionyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Samoobslužné pokladny se zaváděly s příslibem rychlejšího odbavení a nižších nákladů na […]
Takhle se podvádí u samoobslužných pokladen: 1 trik připravuje obchody o miliony
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