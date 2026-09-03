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Na jarní česnek stačí hrst popelu a kyselina za pár korun z lékárny. Palice pak rostou tak, že je sousedi nepoznávají

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Nedovolte, aby vás letos zaskočila malá úroda česneku. Pojistěte si ji ještě teď tím správným hnojivem – palice budou obří.
Záhon s klíčícím česnekem

Záhon s klíčícím česnekem

Zdroj: Matt Magnusson / Creative Commons / CC BY
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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