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Jablka v křupavém županu jako od babičky: Sladká klasika, která potěší děti i dospělé

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Jablka v županu jsou přesně ten typ pečení, který vypadá pracněji, než ve skutečnosti je. Ve výsledku jen zabalíte kousky jablek do těsta, posypete skořicovým cukrem a šup s nimi do trouby. Hodí se na podzim, v zimě i ve chvíli, kdy doma leží mísa jablek a nikomu už se nechce do dalšího štrúdlu.
Fotografie k jablkům v županu

Fotografie k jablkům v županu

Zdroj: Foto: Se souhlasem Recepty pre život, Když se jablka obléknou do křupava: Jablka v županu jako rychlý moučník ke kávě i na návštěvu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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