Jablka v křupavém županu jako od babičky: Sladká klasika, která potěší děti i dospělé

jsou pečený dezert, který na stole vypadá mile, skoro svátečně, ale v kuchyni kvůli němu člověk nestráví dlouhé hodiny. Jablka v županu Stačí větší kusy jablek, těsto, trochu skořicového cukru a trouba. Hodí se na podzim, do zimy, ale klidně i ve chvíli, kdy na lince stojí mísa jablek a už doma nikdo nechce ani vidět. štrúdl
S názvem
jablka v županu je to trochu zamotané. V různých domácnostech znamená něco jiného. Někdo si představí jablečná kolečka obalená v těstíčku, skoro jako sladké . Jinde se vezme lívance a zabalí se do něj celé kusy ovoce. Tady zůstáváme u jednodušší a poctivé verze bez zbytečného zdobení: křehké těsto, větší kus jablka, skořice a pečení v troubě. Malý balíček, který se dá po vychladnutí klidně vzít do ruky. listové těsto
Jednu věc se ale vynechávat nevyplácí: těsto si má před pečením odpočinout v lednici. Když se na to spěchá, hůř se válí, lepí se a při zavírání balíčků rádo praská. Své udělají i jablka. Pevnější a lehce kyselejší odrůdy bývají jistější, protože se v troubě hned nerozpadnou na kaši. Sladká jablka použít můžete také, jen bych pak opatrněji zacházel s cukrem. Recept na křehká jablka v županu
Doba přípravy: 35 minut + chlazení 1 až 2 hodiny Co potřebujeme
Těsto: 350 g hladké celozrnné špaldové mouky 150 g ovesné mouky 150 g veganského másla 300 ml hustého kokosového mléka z konzervy 1 špetku soli pár kapek umeocta nebo obyčejného octa
Náplň a dokončení: 6 až 8 ks jablek 1 až 2 balíčky skořicového třtinového cukru 2 lžíce třtinového moučkového cukru 1 až 2 lžíce kokosového mléka na potření Postup přípravy jablek v županu z trouby
1. Do větší mísy dejte změklé
veganské máslo, obě mouky, kokosové mléko, sůl a pár kapek umeocta. Vypracujte hladké těsto, které se nebude lepit na ruce.
2. Hotové těsto zabalte do fólie a dejte ho na
1 až 2 hodiny do lednice. Není to zbytečná prodleva, po vychlazení se s ním pracuje podstatně klidněji. Foto: Se souhlasem Recepty pre život, Když se jablka obléknou do křupava: Jablka v županu jako rychlý moučník ke kávě i na návštěvu
3. Mezitím oloupejte
jablka, odstraňte jádřince a nakrájejte je na větší kusy. Drobné kostičky se sem moc nehodí, v těstě by se ztratily a náplň by působila spíš rozmačkaně.
4. Vychlazené těsto rozválejte na lehce pomoučněné ploše a rozkrájejte ho na čtverce. Doprostřed každého dejte kus
jablka a přisypte trochu skořicového cukru.
5. Přes jablko přehněte všechny čtyři rohy těsta a nahoře je spojte. Nemusí to být cukrářsky dokonalé, důležité je hlavně to, aby balíček držel pohromadě.
Foto: Se souhlasem Recepty pre život, Když se jablka obléknou do křupava: Jablka v županu jako rychlý moučník ke kávě i na návštěvu
6. Balíčky rozložte na plech s pečicím papírem, potřete je trochou
kokosového mléka a pečte při 180 °C asi 15 až 25 minut. Sledujte hlavně barvu těsta, hotové má být lehce zlaté.
7. Po upečení nechte balíčky vychladnout a až potom je poprašte
moučkovým cukrem. Hned po vytažení z trouby s nimi raději moc nemanipulujte, teplé těsto se snadno láme.
TIP: Pokud máte doma listové těsto, dá se použít také. U jedné z běžných verzí vycházejí zhruba 2 balení listového těsta na 4 až 5 jablek, k tomu cukr, skořice a vejce na potření. Je to rychlejší cesta, jen domácí křehké těsto má výraznější chuť i strukturu. Jde to i jinak? Ano, a někdy docela chytře
Jablka v županu nemají jednu jedinou správnou podobu. Často se peče
listová varianta, při které se jablko balí do hotového těsta a dovnitř se někdy přidávají také piškoty. Ty nasají část šťávy, což se hodí hlavně u hodně šťavnatých jablek. Spodek balíčku pak nebývá tak rychle rozmočený.
Narazit se dá i na
lívancovou verzi. Těsto se míchá z mléka, vajec, mouky, špetky soli a trochy kypřicího prášku, plátky jablek se v něm obalí a smaží se nejlépe v lívanečníku. Je to spíš teplá svačina než pečení na plechu. Základní nápad ale zůstává stejný: jablko schované v těstě.
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VIDEO
Křupaví jableční „zmuchlanci“ se skořicí. Rychlá variace na jablka v županu, která zmizí z plechu do 30 minut
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem Recepty pre život