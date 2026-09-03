Průměrná mzda dosáhla 51 966 korun, reálně vzrostla o 4,3 %Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Průměrná mzda dosáhla 51 966 korun, reálně vzrostla o 4,3 %
Češi ve věku 16 až 30 let se do investování pouštějí častěji než starší generace. Nějaký investiční produkt...
Do otevřené výzvy programu Garant InvestEU se zapojilo šest bank, které patří k největším poskytovatelům...
Dynamický tarif od ČEZ Prodej využívá ve zkušebním režimu více než 1 000 domácností. Podle ČEZ dosahuje...
Dosud hrály tak trochu se svázanýma rukama. E-shopy bez skladů, svozů a týmů se musely přizpůsobovat...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →