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Průměrná mzda dosáhla 51 966 korun, reálně vzrostla o 4,3 %

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Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku dosáhla ve druhém čtvrtletí letošního roku 51 966 korun. Podle údajů, které ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), byla meziročně vyšší o 6,4 %, tedy o 3 105 korun. Po zohlednění růstu spotřebitelských cen se mzdy reálně zvýšily o 4,3 %. Spotřebitelské ceny za stejné období vzrostly o 2 %.
Průměrná mzda dosáhla 51 966 korun, reálně vzrostla o 4,3 %

Průměrná mzda dosáhla 51 966 korun, reálně vzrostla o 4,3 %

Zdroj: pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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