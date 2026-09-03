Michael Page bude čelit zdatnému finišerovi Ruziboevovi. Rozbor zápasu a tipy

UFC Paris nabídne v sobotu 5. září souboj osmého a patnáctého muže aktuálního žebříčku střední váhy. Michael Page nastoupí s bilancí 25-3 proti Nursultonu Ruziboevovi, který má za sebou 48 profesionálních zápasů a v posledních čtrnácti prohrál pouze jednou. Zápas je součástí hlavní karty turnaje Hooker vs. Parnasse v pařížské Accor Areně.
Page potřebuje prostor
Výškovou převahu má překvapivě Ruziboev. Měří 196 centimetrů, zatímco Page 191. Brit však disponuje rozpětím paží 201 centimetrů, což je o osm centimetrů více než u jeho soupeře. Pro bojovníka, který staví na pohybu, změnách postoje, nástupech z velké vzdálenosti a rychlém ústupu z výměny, je to důležitá výhoda.
Čísla z dosavadních zápasů v UFC podporují stejný obrázek. Page trefuje přibližně 58 % signifikantních úderů a inkasuje jen 1,51 za minutu. Ruziboev je na 46 % přesnosti a dostává 2,68 signifikantního úderu za minutu. Pokud Uzbek zůstane stát před Pagem a bude ho nahánět bez připraveného útoku, může většinu zápasu pouze sledovat, jak mu Brit mizí z dosahu.
Page už navíc ukázal, že jeho styl funguje i proti skutečným středním vahám. V této divizi porazil na body Sharabutdina Magomedova i bývalého titulového vyzyvatele Jareda Cannoniera. Poslední tři zápasy v UFC vyhrál rozhodnutím rozhodčích a jeho dosavadní bilance v organizaci je 4-1.
Ruziboev musí tlačit
Ruziboev má úplně jinou přednost. Z 37 profesionálních výher získal 13 po KO nebo TKO a dalších 21 na submisi. Také v UFC ukončil čtyři ze svých pěti vítězných zápasů před limitem. Naposledy v červnu dostal Andreye Pulyaeva na zem a v prvním kole ho ukončil rear-naked chokem.
Proti Pageovi proto nedává příliš smysl čekat na dlouhé technické přestřelky. Ruziboev potřebuje Britovi zkrátit prostor, dostat ho k pletivu a nutit ho řešit klinč, takedowny a přechody na zemi. Pageův pohyb je nejsilnější ve chvíli, kdy má před sebou volný prostor. U pletiva velká část jeho nepříjemného stylu mizí.
Rizikem je způsob, jakým se Ruziboev do potřebné vzdálenosti dostane. Page trestá přímé nástupy rychlými kontry a soupeře nutí neustále začínat znovu. Uzbek má sílu na to, aby jednou čistou trefou změnil průběh zápasu, jeho obrana v postoji však není tak přesvědčivá. UFC u něj uvádí pouze 49% obranu proti signifikantním úderům.
Tipy na zápas Page vs. Ruziboev
Hlavní tip: Michael Page vyhraje. Brit má podle nás lepší nástroje pro většinu scénářů, které se odehrají v postoji. Je rychlejší, přesnější a častěji se trefuje. Ruziboev bude muset Pageovi vnutit fyzický zápas, protože čisté nahánění soupeře na dlouhou vzdálenost mu pravděpodobně tři kola nevyhraje.
Odvážnější tip: Michael Page vyhraje na body. Všechny čtyři Pageovy výhry v UFC přišly rozhodnutím a v posledních zápasech je stále patrnější jeho ochota upřednostnit kontrolu vzdálenosti před rizikem. Proti Ruziboevovi bude mít ještě větší důvod nepouštět se bezhlavě do výměn. Uzbek má na kontě 34 výher před limitem a Page dobře ví, kde je největší nebezpečí.
Doplňkový tip: zápas se dostane do třetího kola. Ruziboev je výrazně nebezpečnější v prvních minutách, zatímco Page umí tempo stáhnout a soupeře držet mimo optimální vzdálenost. Čím déle bude Uzbek nucen Page hledat, tím více se zápas přibližuje scénáři, který vyhovuje Britovi.
Ruziboev má reálnou cestu k vítězství přes tlak, klinč a zem a jeho schopnost ukončovat zápasy nelze ignorovat. Pokud ale většina souboje zůstane ve středu klece, Page by měl sbírat čistší zásahy a přesvědčit rozhodčí. Náš výsledný tip je Michael Page na body.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka