Tuhle 1 potravinu nikdy neskladujte vedle jablek. Většina lidí to dělá a do týdne ji vyhodí

Koupíte pevnou, sladkou mrkev, a za pár dní ji z lednice vytáhnete zvláčnělou a nakyslou. Napadne vás, že za to může špatná úroda nebo obchod, a příště sáhnete po jiné značce. Skutečná příčina se přitom skrývá jinde. Nejčastěji si za zkaženou zeleninu můžeme sami tím, kam ji v lednici položíme. A viník je překvapivě obyčejný kus ovoce, který má doma úplně každý.
Sladká mrkev zhořkne kvůli neviditelnému plynu
Za zkázou mrkve stojí etylen. Je to plyn, který dozrávající ovoce přirozeně uvolňuje do vzduchu, aby uspíšilo vlastní zrání. A jablka ho vypouštějí opravdu hodně. Potíž je v tom, že mrkev na etylen reaguje mimořádně citlivě.
Když leží mrkev v těsné blízkosti jablek, plyn v ní spustí procesy, po kterých rychle měkne, vadne a hlavně hořkne. Z křupavé kořenové zeleniny se stane ohebný, nakyslý kus, který už do salátu ani do polévky nechcete. Celé se to navíc odehraje bez jediné plísně nebo viditelného kazu, takže vás ani nenapadne hledat příčinu ve vlastní lednici. Většina lidí pak svede hořkou chuť na odrůdu nebo na to, že mrkev už byla dlouho koupená.
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Etylen nepotřebuje, aby se ovoce se zeleninou dotýkaly. Šíří se vzduchem, takže mrkvi uškodí i jablko ležící o kus dál ve stejné zásuvce. Stačí přitom jediný zralejší kus a účinek je znát během pár dní.
Spodní zásuvka lednice, kam většina lidí ovoce i zeleninu společně nasype, tomu ještě nahrává. Je uzavřená, plyn z ní nemá kam unikat a hromadí se přímo u citlivé zeleniny. Čím je uvnitř tepleji a čím zralejší jablka tam leží, tím rychleji jde všechno z kopce. Právě proto se stane, že čerstvě koupenou mrkev během týdne vyhodíte, aniž byste tušili proč.
Mrkev v tom není sama
Stejné pravidlo platí pro celou řadu druhů zeleniny. Vedle jablek rychle žloutne brokolice i květák. Okurka měkne a kazí se, listový salát zvadne dřív, než ho stačíte sníst. Všechny tyto druhy spojuje jedno: samy skoro žádný etylen netvoří, ale ostře na něj reagují, a proto je lepší je od ovoce držet dál.
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Naopak vedle sebe můžete klidně nechat třeba citrusy, bobulové ovoce nebo třešně. Těm blízkost jablek nevadí a o místo v lednici se s mrkví přetahovat nemusí.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Držte dál od jablek (citlivé na etylen) Blízkost jablek jim nevadí mrkev, brokolice, květák, okurka, listový salát citrusy, bobulové ovoce, třešně Kam mrkev uložit, aby vydržela týdny
Řešení je jednoduché a nic nestojí. Ovoce, které uvolňuje etylen, skladujte odděleně od citlivé zeleniny. Jablka dejte do mísy na kuchyňské lince nebo do horní části lednice a mrkev nechte dole ve své zásuvce, ideálně o patro níž a co nejdál od nich. Kdo má chladný a tmavý sklep nebo spíž, uloží tam mrkev úplně mimo dosah ovoce.
Přečtěte si také: Kdo měl za ČSSR tuhle láhev, byl na chatě hvězda. Dnes ji sběratelé vykupují i za 5 000 Kč Mrkev vydrží pevná několik týdnů, když ji uložíte dál od ovoce a zbavíte ji nati. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Mrkvi navíc prospěje pár maličkostí při samotném ukládání:
Než mrkev uložíte, odřízněte z ní zelenou nať, protože z kořene odčerpává vlhkost a urychluje vadnutí. Očištěné kořínky postavte do misky s trochou vody, díky které zůstane mrkev pevná mnohem déle. Zavírat mrkev do neprodyšné krabičky se nevyplatí, protože bez proudění vzduchu se v ní drží vlhkost a kazí se rychleji. Zeleninu myjte až těsně před vařením, protože když ji opláchnete už před uskladněním, sundáte z ní přirozenou ochrannou vrstvu a náchylnost k plísni tím jen zvýšíte.
O celou zásobu nakonec rozhoduje jedna maličkost. Občas nákup prohlédněte a jediný nahnilý kus hned vyřaďte. Zvlášť u jablek se to vyplatí, protože jedno zkažené dokáže urychlit zkázu celé mísy.
Zdroje: https://www.dumazahrada.cz/domacnost/ovoce-zelenina-skladovani-ethylen-cerstvost/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/ovoce-zelenina-skladovani-spolecne-20240303.html, https://www.lord.eu/blog/etylen/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-spravne-skladovat-ovoce-a-zeleninu/, https://www.bydlimekvalitne.cz/jak-neskladovat-zeleninu-mrkev-horkne-vedle-jablek-cibule-ztraci-riz-u-rajcat