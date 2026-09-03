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Návrat šampiona UFC se komplikuje. Aspinallovy oči musí projít dalšími testy

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Tom Aspinall už znovu trénuje a chce obhajovat titul těžké váhy UFC. Termín návratu však stále nemá, protože po vážném zranění očí musí absolvovat další vyšetření a získat potřebné lékařské povolení.
Návrat šampiona UFC se komplikuje. Aspinallovy oči musí projít dalšími testy

Návrat šampiona UFC se komplikuje. Aspinallovy oči musí projít dalšími testy

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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