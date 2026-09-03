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Některé potraviny mohou ovlivňovat působení hormonu DHT. Jejich pravidelná konzumace má pomáhat omezit vypadávání vlasů

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Co je to DHT? DHT = Dihydrotestosteron, mužský pohlavní hormon, který hraje zásadní roli v padání vlasů. Způsobuje srážení (smršťování) vlasových folikul, které postupně produkují jemnější a tenčí vlasová vlákna. Vlasy pak přestávají růst, vypadávají a jejich místo zaujmou jemné chloupky.
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Zdroj: Neznámý zdroj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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