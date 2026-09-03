Rybář varuje: Tyhle části ryby radši nejezte. Spousta lidí je hází do polévky

Před Vánoci se v mnoha kuchyních rozjede stejný rituál. Kapří hlava, ploutve a hrst vnitřností putují do hrnce s vodou a pomalu se z nich táhne vývar na rybí polévku. Většina toho, co v hrnci skončí, tam patří. Jen pár kousků by ale v poctivé polévce být nemělo a zkušení rybáři přesně vědí, které to jsou.
Žábry a sliz: co rybář z hlavy vyndá jako první
Než se kapří hlava dostane do hrnce, je potřeba ji rozpůlit a vyjmout z ní žábry. Ty totiž rybě za života slouží jako filtr vody a usazuje se v nich to, čím ryba během svého života prošla. „Žábry fungují jako filtr toho, co během života ryba potkala, vše se tu usazuje,” uvedl pro server Toprecepty.cz rybář a majitel sádek Martin Lacina. Právě proto se z hlavy odstraňují a do vývaru nepatří.
Stejně tak je dobré z hlavy setřít sliz, na což samotné opláchnutí nestačí a pomůže kartáček. Oči už polévku nezkazí, takže záleží jen na tom, jestli vám jejich vydloubávání není proti srsti.
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Ještě větší pozor je potřeba dát při kuchání. Drobný žlučový váček najdete hned za hlavou, v místě, kde začíná střevo, a stačí ho neopatrně naříznout. Když se protrhne, žluč se rozlije po mase a celá porce nenávratně zhořkne. Rybáři proto vedou nůž jen mělce a váček vyjímají opatrně za jeho úzké hrdlo. Vytaženou žluč je lepší rovnou zabalit a vyhodit, aby se nedostala zpět na maso.
Do polévky se naopak hodí obrané maso z hlavy, kostra po filetování i tučné odřezky z břicha. Samotné vnitřnosti chuť vývaru nepřidají a některé z nich je navíc lepší nechat stranou.
Kde se v rybě usazují těžké kovy
Škodliviny se totiž v těle ryby neukládají rovnoměrně. Docent Tomáš Randák z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity upozorňuje, že olovo a kadmium se u ryb usazují především v játrech a ledvinách. Rtuť se ukládá do svaloviny a nejvíc jí bývá ve starých velkých dravcích, jako je štika, candát, sumec nebo okoun z volných vod.
Přečtěte si také: Čaj pro klidný žaludek. Skandinávci do něj místo cukru dávají přísadu, kterou si trávení pochvaluje Rtuť a další těžké kovy se hromadí hlavně ve svalovině velkých dravců, jako je štika, zatímco vánoční kapr z rybníka je bez obav. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Dobrá zpráva pro vánoční stůl je, že kapr z českého rybníka je z tohoto pohledu naprosto v pořádku a bát se ho nemusíte. Opatrnost se hodí spíš u velkých ulovených dravců a i u nich platí, že orgány jako játra nebo ledviny nejsou ideální sousto.
Parma, štika a úhoř: u nich pozor dvojnásob
U několika druhů jde o víc než jen o chuť. Parma obecná má v době tření kolem června v jikrách a mlíčí jed, po kterém se dostaví zvracení, průjmy a břišní křeče. Lidově se téhle otravě říká parmová cholera. Podobné, i když mírnější, potíže může způsobit polévka uvařená z jiker štiky ulovené v době tření. Právě takové jikry přitom lidé občas hodí do hrnce v dobré víře, že jde o delikatesu.
Zvláštní kapitolou je úhoř. Jeho syrová krev obsahuje jed podobný zmijímu a nebezpečná bývá hlavně tehdy, když se při kuchání dostane do otevřené ranky nebo do oka. Vařeného úhoře se ale bát nemusíte, protože teplo tento jed spolehlivě zničí. Pokud by se přesto po rybím jídle dostavily silnější zažívací potíže, neváhejte vyhledat lékaře.
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Rizikové části těchto tří druhů přehledně shrnuje následující tabulka:
Druh Riziková část Co hrozí Parma obecná Jikry a mlíčí v době tření (kolem června) Zvracení, průjmy a břišní křeče, lidově parmová cholera Štika Jikry z ryby ulovené v době tření Podobné, ale mírnější zažívací potíže Úhoř Syrová krev Jed podobný zmijímu, nebezpečný v otevřené rance nebo oku; vařením se spolehlivě zničí Kůži naopak nechte být
Jedna věc se přitom vyhazuje úplně zbytečně a je to rybí kůže. Právě těsně pod ní se ukrývá rybí tuk s cennými nenasycenými mastnými kyselinami a vitamíny A a D. Když rybu stáhnete ještě před smažením nebo pečením, o většinu z toho přijdete a maso se vám k tomu bude snáz rozpadat.
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Kůži má smysl odstraňovat až u opravdu velkých kusů, kde by zůstala tuhá i po uvaření. U kapra to přichází v úvahu zhruba od pěti kilo, u sumce ještě o něco dřív. U běžného vánočního kapra ji klidně nechte na místě a odkrojit si ji můžete až na talíři.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/6150-video-zkuseny-rybar-martin-ukazuje-jak-pripravit-kapri-hlavu-na-polevku-dulezite-je-odstranit-zabry-a-setrit-sliz-rika/, https://www.chytej.cz/clanky/1715/nebezpeci-skryte-pod-hladinou/, https://www.rybarskyrozcestnik.cz/blogy/hygienicke-posouzeni-ulovenych-ryb-nemoci-ryb/, https://www.trebonskykapr.cz/kuchani-kapra/, https://www.vitalia.cz/clanky/rybi-polevka-pouzivejte-maso-z-rybich-hlav/, https://www.nase-voda.cz/pripominame-ryby-se-mely-jist-kuzi/, https://www.kafe.cz/krasa-a-zdravi/rozhovor-ceske-ryby-kvalita-20501205.html