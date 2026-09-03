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Rybář varuje: Tyhle části ryby radši nejezte. Spousta lidí je hází do polévky

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Před Vánoci se v mnoha kuchyních rozjede stejný rituál. Kapří hlava, ploutve a hrst vnitřností putují do hrnce s vodou a pomalu se z nich táhne vývar na rybí polévku....
Rybář varuje: Tyhle části ryby radši nejezte. Spousta lidí je hází do polévky

Rybář varuje: Tyhle části ryby radši nejezte. Spousta lidí je hází do polévky

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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