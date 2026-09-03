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Wout van Aert býval muž, pro kterého ostatní rozjížděli sprint. Na Vueltě teď připravuje vítězství jednadvacetiletému Brennanovi

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Tři etapová vítězství při první Grand Tour už nejsou jednorázovým překvapením. Ještě výmluvnější je role Wouta van Aerta: jedna z největších hvězd Vismy opakovaně pracuje pro jednadvacetiletého Brennana, protože tým ho ve sprintu považuje za svou nejlepší možnost
Wout van Aert býval muž, pro kterého ostatní rozjížděli sprint. Na Vueltě teď připravuje vítězství jednadvacetiletému Brennanovi

Wout van Aert býval muž, pro kterého ostatní rozjížděli sprint. Na Vueltě teď připravuje vítězství jednadvacetiletému Brennanovi

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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