Wout van Aert býval muž, pro kterého ostatní rozjížděli sprint. Na Vueltě teď připravuje vítězství jednadvacetiletému Brennanovi

Matthew Brennan přijel na svou první Grand Tour jako jeden z nejzajímavějších mladých jezdců Vismy-Lease a Bike. Po jedenácti etapách Vuelty už ale slovo „talent“ začíná být skoro nedostatečné. Jednadvacetiletý Brit má tři etapová vítězství a při posledním z nich ho do rozhodující pozice znovu přivezl Wout van Aert. To je možná ještě výmluvnější než samotné číslo tři.
Van Aert strávil velkou část kariéry jako jezdec, pro kterého ostatní pracovali v klasikách, sprintech i etapových závodech. Dokáže vyhrát na nejvyšší úrovni téměř jakýmkoli způsobem a patří k největším jménům celého pelotonu. Na letošní Vueltě ale v konkrétním typu dojezdů přijímá úlohu člověka, který připravuje pozici pro o devět let mladšího kolegu.
Visma tím nedává Brennanovi zkušenost.
Dává mu závod.
Jedno vítězství může být překvapení. Tři už vytvářejí hierarchii
Brennan vyhrál druhou etapu, potom přidal další triumf a ve středu v Lorce získal třetí. Bryan Coquard i Jordi Meeus byli ve fotofiniši velmi blízko, ale Brit znovu dokázal využít závěr, který mu tým připravil.
Při debutu na třítýdenním závodě je podobná bilance mimořádná sama o sobě. Zároveň ale říká něco o tom, jak rychle se změnil způsob, jakým ho Visma používá.
Tým na Grand Tour nepřiděluje jednu ze svých největších hvězd do lead-outu jen proto, aby mladý jezdec získal sebevědomí. Pokud Wout van Aert v posledních kilometrech pálí vlastní energii na to, aby dostal Brennana na správné kolo a do ideální pozice, znamená to, že sportovní vedení věří v jeho schopnost práci dokončit. Po třech vítězstvích je těžké tvrdit, že se mýlí.
Van Aertova role je kompliment, který se nevejde do výsledkové listiny
V cílové klasifikaci vidíme Brennana na prvním místě. Van Aert může být někde mnohem níž a člověk, který sledoval jen výsledky, vůbec nemusí pochopit, jak důležitou práci odvedl.
Ve sprintu se totiž často rozhoduje dávno před posledními dvěma sty metry. Favorit potřebuje projít chaosem, vyhnout se zavřeným prostorům a být na správné straně silnice ve chvíli, kdy začnou ostatní týmy zrychlovat.
V Lorce právě Van Aert pomohl Brennanovi dostat se tam, odkud mohl sprint vůbec vyhrát.
To je role vyžadující sílu i zkušenost. Mladý sprinter může mít nejlepší maximální rychlost ze všech, ale pokud začne posledních 300 metrů na patnáctém místě, je mu téměř k ničemu.
Visma tedy Brennanovi neposkytuje jen vlak. Poskytuje mu jednoho z nejlepších cyklistů této generace jako člověka, který čte závěr za něj.
Tohle ještě neznamená, že se Brennan stal větší hvězdou než Van Aert
Takové tvrzení by bylo zbytečně přehnané. Van Aert má úplně jiný životopis, dokáže vyhrávat klasiky, časovky, sprinty i horské etapy a jeho hodnota pro tým se nedá měřit jedním typem dojezdu.
Právě moderní cyklistika ale funguje tak, že hierarchie není stejná každý den. Ve sprintu může být jednadvacetiletý Brennan nejsilnější kartou. V kopcovité etapě může dostat volnost někdo jiný. V časovce se tým bude dívat na úplně jiného jezdce a v klasice se role zase otočí.
Na letošní Vueltě je důležité právě to, že Visma nemá problém tuto dočasnou hierarchii respektovat. Van Aert nemusí být automaticky lídrem jen proto, že má slavnější jméno. Když data a výsledky říkají, že Brennan umí daný typ závěru dokončit lépe, pracuje se pro Brennana. A mladík zatím důvěru vrací.
První Grand Tour se změnila v něco mnohem většího než sbírání zkušeností
U jednadvacetiletého debutanta bývá před startem třítýdenního závodu běžným cílem vůbec zjistit, jak tělo reaguje na dvacet jedna etap, regeneraci, přesuny a postupně narůstající únavu. Každý kvalitní výsledek je bonus a případné vítězství může změnit celou sezonu. Brennan už má tři.
Ještě zajímavější bude sledovat, jestli jeho rychlost vydrží také ve třetím týdnu. Mladí jezdci mohou mít proti zkušenějším sprinterům výhodu čisté rychlosti, ale Grand Tour postupně odstraňuje lidi, kteří nedokážou regenerovat. Poslední sprinty třítýdenního závodu často nevyhraje absolutně nejrychlejší muž na papíře, ale ten, kterému po dvou týdnech zůstalo nejvíc rychlosti v nohách.
Brennan se k této zkoušce teprve dostává. Už teď ale ví, že pokud nohy vydrží, tým mu poskytne všechno potřebné.
Visma možná během jedné Vuelty našla sprintera pro další roky
Právě dlouhodobý význam může být nakonec větší než tři jednotlivé etapy. Sprintový lídr světového týmu není role, kterou lze jednoduše obsadit talentem z juniorských výsledků. Jezdec musí dokazovat, že zvládne nervozitu závěru, pozici, fyzický kontakt a rozhodnutí během několika sekund. Brennan to zatím předvádí přímo na Grand Tour.
A pro Vismu je velmi výhodné zjištění, že nemusí všechny rychlé etapy řešit přes Van Aerta. Belgičan tím dostává více volnosti pro jiné cíle a tým současně získává člověka, který umí dokončit jeho práci.
První vítězství mohlo působit jako fantastický debut. Druhé jako potvrzení. Po třetím už není zvláštní, že peloton sleduje Brennanovo kolo v posledním kilometru. A úplně největší kompliment možná není trojka u jeho jména.
Je to pohled před posledním sprintem dozadu, kde vidí Wouta van Aerta ochotného spálit vlastní šanci, aby tu jeho ještě zvýšil.
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Zdroje: Reuters – Briton Brennan triumphs in Vuelta stage 11, Mas retains red [1], La Vuelta – Brennan and the Bees readjust their focus [2].