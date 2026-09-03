Celá Evropa sleduje nebezpečnou tikající bombu: Země připravila 72hodinový plán na evakuaci půl milionu lidí

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Celá Evropa sleduje nebezpečnou tikající bombu: Země připravila 72hodinový plán na evakuaci půl milionu lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Flegrejská pole vykazují zvýšenou aktivitu. Země se zvedá a oblast zasáhla silná zemětřesení. Vědci proto sopku pečlivě sledují.
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Zdroj: Fotografie: Manuel Mauer (= Stanley-goodspeed) / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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