Parnasse má proti Hookerovi víc cest k výhře. Rozbor zápasu a tipy

UFC postavilo Parnasse před test, který rychle ukáže jeho reálnou pozici v lehké váze. V sobotu 5. září nastoupí v Accor Areně proti desítce žebříčku Danu Hookerovi a jejich souboj je vypsaný na pět kol. Pro bývalého dvojnásobného šampiona KSW půjde o první zápas v UFC, nikoli však o první velký hlavní zápas kariéry. Oficiální karta UFC Paris potvrzuje, že organizace mu dala mimořádně rychlou cestu mezi elitu.
Parnasse má více zbraní
Parnasse přichází s bilancí 23-2 a v lehké váze ještě neprohrál. Osm zápasů ukončil na KO nebo TKO, sedm na submisi. Ještě důležitější je současná forma. Posledních pět soupeřů ukončil údery, letos zastavil ve druhém kole zkušeného Marcina Helda a poté v prvním kole Kennetha Crosse. Nejde tedy jen o grapplera, který dokáže soupeře stáhnout na zem. Francouz umí měnit tempo, útočit na různých úrovních a rychle přecházet mezi postojem a grapplingem.
Pro Hookera může být problém hlavně množství rozhodnutí, která bude muset neustále dělat. Parnasse může pracovat kopy z dálky, tlačit kombinacemi na tělo i hlavu a při reakci soupeře přejít do takedownu. Hooker má 77% obranu proti strhům, jenže proti Francouzovi nestačí hlídat jediný typ útoku. Pokud bude Novozélanďan příliš čekat na obranu proti wrestlingu, Parnasse dostane prostor v postoji.
Hooker potřebuje zápas zpomalit
Dan Hooker má proti tomu několik jasných výhod. Je vyšší, má delší dosah a v UFC zažil zápasy s elitními soupeři, jaké Parnasse zatím nepoznal. Porazil Jalina Turnera i Mateusze Gamrota a dokázal přežít situace, ve kterých by řada lehkých vah skončila. Pokud udrží Parnasse před sebou, může ho trestat přímými údery, koleny a kopy a nutit ho vstupovat do útoku přes delší vzdálenost.
Otázkou je současná forma šestatřicetiletého Novozélanďana. Po výhře nad Gamrotem přišly porážky před limitem s Armanem Tsarukyanem a Benoîtem Saint-Denisem. Hooker před Paříží přiznal, že změnil fyzickou přípravu a začal znovu pravidelně pracovat se silovým a kondičním trenérem. Pro UFC také popsal, že tentokrát vstoupil už do samotného kempu ve výrazně lepší kondici. Odepisovat ho jen kvůli posledním dvěma porážkám by proto bylo příliš jednoduché.
Náš základní tip přesto míří na Parnasse. Osm let věkového rozdílu, rychlost, současná forma a možnost měnit způsob vedení zápasu jsou na jeho straně. Hooker má největší šanci, pokud Francouze donutí k dlouhým výměnám a dostane zápas do čtvrtého a pátého kola. Parnasse by měl naopak od začátku měnit vzdálenost a nedovolit soupeři usadit se v jeho tempu.
Nejbezpečnější volbou je výhra Salahdina Parnasse. Odvážnější variantou je Parnasse před limitem a z jednotlivých způsobů ukončení bychom více věřili KO/TKO než submisi. Hooker má stále dost zkušeností a odolnosti na to, aby favoritovi připravil velmi nepříjemný večer, současná verze Parnasse ale nabízí více cest, jak zápas ovládnout.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková