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Kinobox Daily: Benzín, spálená guma a rodina. Připomeňte si skromný začátek série Rychle a zběsile

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Rychle a zběsile (The Fast and the Furious) je akčňák Roba Cohena. Začátek prozatím jedenáctidílné filmové série je vinou pozdních pokračování často shazován jako bezmyšlenkovitá a bezduchá akce. To však rozhodně není pravda, s čímž souhlasí i Gérald Duchaussoy, hlava sekce klasik na festivalu v Cannes, kde se letos Rychle a zběsile promítalo. Na snímek se můžete podívat ve zpětném zhlédnutí už teď.
Kinobox Daily: Benzín, spálená guma a rodina. Připomeňte si skromný začátek série Rychle a zběsile

Kinobox Daily: Benzín, spálená guma a rodina. Připomeňte si skromný začátek série Rychle a zběsile

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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