Kinobox Daily: Benzín, spálená guma a rodina. Připomeňte si skromný začátek série Rychle a zběsile

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Policista Brian O’Conner (Paul Walker
) je v utajení vyslán vyšetřit případ, se kterým si policie neví rady. Skupinka neznámých totiž vykrádá kamiony za jízdy a odvádí tak precizní práci, že se zákon nemá čeho chytit. Brian má tedy infiltrovat kruh nechvalně známého pouličního závodníka Dominica Toretta (Vin Diesel
), který je hlavním podezřelým. Mladý policista tak musí učinit volbu – ochránit nově nalezenou rodinu, která ho přijala mezi sebe, nebo splnit svou povinnost a předat je do rukou strážníků?
Proč jsme film vybrali? Kdo nezná Rychle a zběsile? To je sice pravda, spousta z nás však již stihla zapomenout, čím celá série odstartovala. Protože na rozdíl od posledních několika dílů, které parodují samy sebe a vyznačují se nesmyslnou nonstop akcí, je 25 let starý počátek opravdu o tom, o čem tato pokračování neustále mluví – o závodění a rodině. Auta jezdí na nitru a čirém nefiltrovaném teenagerském testosteronu. Rychle a zběsile vykresluje svět volnosti a eskapismu, ve kterém vám projde všechno, dokud se držíte pár základních pravidel. Svoboda v rámci komunity a přijetí je snem každého z nás. „Žiju svůj život po čtvrt mílích. (…) Těch deset vteřin nebo míň jsem volnej.“ Zatímco Dominicu Torettovi dovoluje život cítit se přesně takto pouze po dobu deseti vteřin, nám dává tu možnost hodinu a 46 minut.
Zajímavost:
Věděli jste, že Rychle a zběsile je adaptací? Místo toho, aby zpracovával knihu či jiný starší snímek, nechal se Rob Cohen
inspirovat spíše tím, co se atmosféry týče. K natočení filmu ho totiž vedl článek Racer X z časopisu VIBE, který roku 1998 napsal Kenneth Li. Li v něm rozebírá svět ilegálního undergroundového závodění, ale místo toho, aby si držel objektivitu a klasický novinářský jazyk, problematiku skoro až dramatizuje. Vystihuje drsnou, ale zároveň i naleštěnou náladu celé události a čtenáře přenáší do myslí závodníků. Musíme říct, že Cohen dosáhl naprosto stejné atmosféry jako Li o tři roky dříve.
Kde sledovat:
Ve středu 2. září od 08:25 na Nova Cinema
, ve zpětném zhlédnutí, nebo online na některé z VOD platforem uvedených v detailu filmu.
Zdroj: Kinobox