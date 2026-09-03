Nejsem Gregorová, abych si domů vzala zajíčka, vzkázala Mojsejová. Okázalý život vyměnila za pejska a turecké seriály

Kamera slovenské Markízy, studio k oslavám třiceti let stanice, a naproti moderátorovi sedí žena, kterou by řada diváků nepoznala. Nora Kabrheľová, dříve Mojsejová, kdysi královna slovenské reality televize, luxusních vil a soukromých letadel. Moderátor se zeptal jednoduše: umíte si ještě představit muže po svém boku? Odpověď přišla okamžitě a s ostrostí, na kterou si z ní lidé pamatují. „Co jsem já, Gregorová, abych si domů vzala zajíčka?“ dodala, že takový muž by jí byl k ničemu, protože „ani peníze neumí vydělat“. Rozhovor odvysílala TV Markíza 25. srpna 2026, český Blesk.cz ho převyprávěl o čtyři dny později, a věta o „zajíčkovi“ začala žít vlastním životem.
Na koho přesně Nora mířila
„Zajíček“ není Norin vynález. Takhle česká bulvární média označují Ondřeje Koptíka, partnera herečky Hany Gregorové, minimálně od roku 2016, kdy ji požádal o ruku. Koptík je o 32 let mladší než Gregorová a jejich vztah je jedním z nejkomentovanějších párů českého showbyznysu. Nora po něm sáhla jako po hotové zkratce, nepotřebovala vysvětlovat, koho myslí. Každý pochopil.
Důležitý je ale kontext, ve kterém výrok padl. Nešlo o cílený útok na Gregorovou ani o pokračování nějakého staršího sporu; v dostupných zdrojích se žádná předchozí veřejná výměna mezi oběma ženami nepodařila dohledat. Moderátor se prostě ptal na Norin osobní život a ona odpověděla srovnáním. Gregorová a Koptík v tom fungovali jako ilustrace modelu, který Nora odmítá. Ne jako nepřátelé.
Od soukromého letadla k šesti tisícům kroků denně
Kontrast mezi tím, co Nora žila dřív, a tím, co popisuje dnes, je tak ostrý, že vypadá jako scénář dvou různých životů.
Tehdy:
- Reality show Mojsejovci: vila, 30 kamer, dva miliony slovenských korun pro vítěze
- Soutěžící létali soukromým letadlem z Bratislavy do Košic
- Módní značka Nora Fashion s drahými látkami a krystaly Swarovski
- Mediální obraz postavený na okázalém bohatství a extravaganci
Dnes:
- Vstávání v pět ráno, lék na srdce, voda a káva v posteli
- Procházka se psem, denní cíl šest tisíc kroků
- Káva v oblíbeném podniku, doma telefonáty, vaření, úklid
- Odpolední venčení, večer lék na nervy a turecké telenovely
- Příjem z důchodu, drobných reklam a honorářů za televizní účasti
Žádný partner, žádný luxus, žádná show. Nora svůj den popsala Blesku s precizností člověka, který si rutinu nevymýšlí, ale skutečně ji žije. A hlavně nepůsobí, že by si na ni stěžovala.
Linka, která se táhne od vazby
Bylo by snadné číst výrok o Gregorové jako jednorázový bonmot pro kameru. Jenže Norin odmítavý postoj k partnerům není nový. Redakce VIPŽivot připomíná, že už v roce 2016, krátce po propuštění z vazby, říkala, že nejvíc v životě lituje vztahu s Braňem Mojsejem, že ji vězení změnilo a že se bojí lidí. Tehdy ještě připouštěla mladšího partnera. V prosinci 2025 v rozhovoru pro slovenský web Dobré noviny už byla jinde: nový vztah by pro ni byl „směšný“, společnost si pečlivě vybírá a je „šťastná a spokojená“. V srpnu 2026 tutéž linku jen zostřila a přidala pointu s Gregorovou.
Tři veřejná vyjádření v rozmezí deseti let, každé tvrdší než to předchozí. Nejde o pózu pro comeback. Spíš o postupně zatvrzený postoj ženy, která si prošla vazbou, rozpadem manželství, ztrátou majetku a veřejným ponížením, a došla k závěru, že klid za to stojí.
Comeback, který nebyl jen nostalgický
Proč se Nora po delší odmlce vůbec vrátila před kamery? Markíza ji vytáhla jako jednu z prvních velkých tváří slovenské reality televize v rámci oslav třicátého výročí stanice. Vedle nostalgického rozhovoru ale přidala i aktualizační linku: Nora podle stanice „vyhrála soud“, což jí dalo důvod mluvit nejen o minulosti, ale i o současnosti.
A právě v té současnosti je nejzajímavější paradox. Nejostřejší rýpnutí celého rozhovoru míří navenek, na Gregorovou a jejího partnera. Ale ve skutečnosti nejvíc vypovídá o Noře samotné. O tom, že si po letech srovnala v hlavě, co chce a co ne. Sama to v rozhovoru přiznala: „Mám to v hlavě srovnané. Škoda, že až teď.“
Co na to Gregorová?
K poslednímu srpnovému dni 2026 se Hana Gregorová ani Ondřej Koptík k Norinu výroku veřejně nevyjádřili. Gregorová přitom v médiích vystupuje jako aktivní, společenská žena: chodí na akce s partnerem, mluví o harmonickém vztahu, peče kolegům koláče. Její svět vypadá jako přesný opak toho, co Nora popisuje. Teoreticky by se mohla ohradit (český občanský zákoník chrání osobnost a čest), ale u veřejně známých osob a hodnotových soudů typu bonmotu v televizním rozhovoru bývá laťka pro úspěšnou žalobu vysoko.
Spíš než právní spor se dá čekat ticho. Nebo úsměv. Gregorová totiž ve svém modelu vypadá spokojeně, a Nora ve svém taky. Dvě ženy, dva úplně odlišné recepty na stáří. A jeden výrok, který je oba dokonale shrnul.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová