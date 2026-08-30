Ivan Gabal: Babišovo věčné skuhrání je nebezpečný politický program

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Ivan Gabal: Babišovo věčné skuhrání je nebezpečný politický programPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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KOMENTÁŘ. Po negativní politické kampani se špatně vládne. Důkazy vidíme denně. Od vládního debaklu v NATO, přes rezignaci na snahu udržet veřejné finance ve zdraví, až po zcela nezvládnutou klimatickou politiku. Naopak rychlost destrukce a schopnost znepřátelit si kde koho, je udivující. Vláda je přesvědčena, že pro své konání má podporu veřejnosti. A skutečně: její
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Zdroj: Před zasedáním vlády Andreje Babiše. Foto: Profimedia
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Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...Všechny články tohoto autora →
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