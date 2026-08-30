Ani ofina, ani pěšinka uprostřed. Kadeřnice poradila seniorkám 65+ úpravu, po které vypadají o 10 let mladší

O deset let vás žádný hřeben za jedno ráno neomladí. Dokáže ale rozhodnout o tom, jestli tvář v zrcadle působí svěže, nebo unaveně. A většina žen po pětašedesátce dělá s vlasy pořád jednu a tutéž věc, kterou by kadeřnice změnily jako první.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Temeno prozradí věk dřív než vrásky
S přibývajícími roky vlasy neubývají rovnoměrně. Nejvíc je to znát na temeni a v okolí pěšinky, která se pomalu rozšiřuje, až jí prosvítá pokožka hlavy. Souvisí to i s hormonálními změnami v období menopauzy.
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Pěšinka vedená přesně uprostřed hlavy vede právě tudy. Odkrytý pruh má okolí neustále na očích a stejně dobře v něm vyniknou i odrůstající šediny. Právě temeno bývá to první, čeho si ostatní na stárnoucích vlasech všimnou.
Přidává se ještě jedna věc, a tou je souměrnost. Pravá a levá polovina obličeje se u nikoho neshodují úplně přesně a středová linie tyhle rozdíly zdůrazní, ať už jde o postavení očí, tvar nosu nebo rtů. Pěšinka posunutá do strany je v tomhle ohledu mnohem shovívavější, protože drobné nesouměrnosti zakryje.
Foto: Freepik.com Přehoďte vlasy na opačnou stranu
Samotná úprava trvá pár vteřin a nestojí ani korunu. Vezměte hřeben a rozdělte vlasy vlevo nebo vpravo od místa, kde je nosíte roky. Čím dál od středu, tím výraznější efekt.
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Kouzlo je v tom, že prameny zvyklé ležet jedním směrem se po přehození nechtějí hned poddat a u kořínků se samy nadzvednou. Účes tím okamžitě získá plnost, kterou u středové pěšinky nemá. Pomůže i vysoušení proti směru růstu vlasů a špetka pěny nanesená ke kořínkům.
Boční pěšinka má navíc tu výhodu, že se nezaměřuje na jednu sezónu. Čeští kadeřníci se shodují, že zjemňuje rysy a z módy prakticky nevychází. Sluší krátkému mikádu i vlasům po ramena.
Foto: Freepik.com S ofinou buďte opatrné
Ofina bývá první nápad, kterým chce většina žen zakrýt vrásky na čele. Problém nastává u krátkých a řídkých variant, protože ty pozornost k čelu naopak přitáhnou. Tenká, prostříhaná ofina navíc čelo pořádně nezakryje a upozorní i na to, že vlasů ubylo.
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„Zejména krátká ofina může až přehnaně upozorňovat na vrásky,“ uvedla podle webu Dotyk.cz kadeřnice slavných Dani Eversonová.
Pokud se ofiny vzdát nechcete, sáhněte po delší variantě sčesané do strany. Ta obličej opticky zúží, splyne s boční pěšinkou a působí měkčeji než tupě střižená linka nad obočím. A jestli vám vlasy ubývají rychle a ve větším množství, proberte to raději se svým lékařem.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.dotyk.cz/magazin/nevhodne-ucesy-nad-padestat/, https://www.elle.cz/krasa/vlasy-ucesy/na-pesinku-prosim-vlasy-na-stranu-ted-cesou-modelky-i-celebrity, https://www.prozeny.cz/clanek/pesinka-ve-vlasech-na-stranu-je-out-nebo-ne-70864, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/ucesy-pro-zeny-starsi-4050-60-let-vyvarujte-se-techto-strihu-kvuli-kterym-budete-vypadat, https://www.alcina.cz/clanek/ridnouci-a-slabnouci-vlasy-jak-o-ne-pecovat-a-dodat-jim-objem, https://www.dotyk.cz/magazin/ucesy-po-50-krbova/ Přečtěte si také: Mladá návrhářka varuje seniorky: tahle 1 chyba s délkou rukávu vám vizuálně přidá 10 kg a 5 let