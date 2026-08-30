Meteorologové právě vydali varování. Teploty padnou pod bod mrazu. Česko čeká šok

Zatímco ještě tento týden se na jihu Moravy vyskytují tropické teploty přesahující 30 stupňů Celsia, už za pár dní čeká Česko dramatický obrat. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu varují, že v první polovině září mohou ranní teploty v některých oblastech klesnout až pod bod mrazu. Pro lidský organismus to znamená extrémní zátěž – rozdíl mezi ránem a odpolednem může činit i více než 20 stupňů.
Šumava už ukázala, co nás čeká
První ochutnávku podzimního počasí přinesla už noc z neděle na pondělí. Na meteorologické stanici Kvilda – Perla na Šumavě teploměry ukázaly mrazivé -4 stupně Celsia. A to je teprve začátek. Podle aktuální předpovědi ČHMÚ se podobné scénáře budou v horských oblastech a oblastech náchylných k mrazu opakovat stále častěji.
První polovina září dle předpovědi přinese oteplení na průměrné nebo slabě nadprůměrné teploty. Maximální teploty budou kolísat, jejich týdenní průměry budou nejčastěji mezi 19 a 24 °C, v noci se pak bude ochlazovat, tak aby na konci období bylo nejčastěji pod 10 °C, uvádí ČHMÚ ve své měsíční předpovědi.
Kde hrozí první mráz?
Pod bod mrazu se mají teploty propadnout především v horských oblastech. Připravit by se měli obyvatelé a návštěvníci Šumavy, Krkonoš, Jizerských hor, Krušných hor, Orlických hor i Jeseníků. V těchto lokalitách není vyloučen ani první sníh, který se během září může objevit na nejvyšších českých vrcholech.
Přestože se jedná o typický jev pro toto období roku, letošní přechod z léta do podzimu bude podle dostupných dat obzvláště prudký. Zatímco ve čtvrtek a pátek se na jižní Moravě ještě budeme potit při tropických teplotách, o víkendu už se maxima usadí mezi 21 a 26 stupni Celsia. První zářijový týden přinese další ochlazení, byť letní teploty kolem 25 stupňů se mohou výjimečně objevit.
Teplotní houpačka ohrožuje zdraví
Rozdíl přes 20 stupňů mezi ranními a odpoledními teplotami představuje pro lidský organismus značnou zátěž. Ranní chladný vzduch a odpolední suché teplo oslabují přirozenou bariéru v nose a krku, což zvyšuje náchylnost k infekcím. Vědecké studie navíc potvrzují, že velké teplotní výkyvy mohou negativně působit na respirační i kardiovaskulární soustavu.
- Nejvíce ohrožené skupiny: malé děti, senioři, lidé s chronickými onemocněními dýchacích cest, pacienti s kardiovaskulárními problémy
Odborníci doporučují v tomto období důsledně dodržovat cibulový princip oblékání. Ráno se oblečte do více vrstev, které můžete v průběhu dne postupně odkládat a s blížícím se večerem opět přidávat. Nezapomeňte také na lehkou bundu nebo svetr, který se bude hodit minimálně po ránu a večer.
Srážky nepotěší
Pro vyschlou českou krajinu nepřináší předpověď na první polovinu září příliš optimistické zprávy. Podle ČHMÚ budou první dva zářijové týdny srážkově průměrné nebo podprůměrné, s úhrny oscilujícími kolem pouhých 10 milimetrů za týden. Některé dlouhodobé modely navíc nenaznačují výrazné zlepšení ani v průběhu podzimu, i když v tomto ohledu může situaci pozitivně ovlivnit probíhající silný klimatický jev.
Zdroje článku: chmi.cz, tn.nova.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková