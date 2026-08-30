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Meteorologové právě vydali varování. Teploty padnou pod bod mrazu. Česko čeká šok

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První polovina září přinese nečekané teplotní extrémy. Po tropických dnech čekají Českou republiku rána s nízkými teplotami, které mohou klesnout pod bod mrazu.
Meteorologové právě vydali varování. Teploty padnou pod bod mrazu. Česko čeká šok

Meteorologové právě vydali varování. Teploty padnou pod bod mrazu. Česko čeká šok

Zdroj: unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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