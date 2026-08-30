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Strážníci se pustí do proměny dětského hřiště, chtějí oslovit i veřejnost

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To nejlepší má dětské hřiště v Dlouhé ulici v Jablonci nad Nisou už dávno za sebou. Herní prvky jsou zastaralé a místy i počmárané od vandalů. Do budoucna by se ale mělo výrazně proměnit. Na pilotním projektu zaměřeném na bezpečnější a kvalitnější veřejný prostor pracují místní strážníci a chtějí do něj zapojit i veřejnost.
Strážníci se pustí do proměny dětského hřiště, chtějí oslovit i veřejnost

Strážníci se pustí do proměny dětského hřiště, chtějí oslovit i veřejnost

Zdroj: Jiří Endler
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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