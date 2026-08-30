Trvalo to dvacet let. Místo bývalých Jaselských kasáren vyrostou v Brně bytovky

Hotovo by mělo být za dva roky, přičemž firma připravuje i další dvě etapy. V každé z nich vznikne osm domů a bytů má být nakonec zhruba 900. V přízemí domů budou komerční prostory a první etapa počítá také se supermarketem a kavárnou, řekl koordinátor prodeje a marketingu Jaroslav Pavlíček ze sesterské společnosti Kliminvestu Go4Home.
V bývalých kasárnách kdysi Česká televize natáčela seriál Četnické humoresky, město pak firmě v roce 2007 pozemky prodalo. Společnost nicméně pouze zbourala staré budovy, ale nezačala stavět v termínu, který určovala smlouva. Proto město smlouvu v roce 2009 vypovědělo a začal se táhnout letitý spor. Nakonec město s firmou uzavřelo dohodu o narovnání.
„Letos se nám podařilo získat stavební povolení, začali jsme v srpnu se stavebními pracemi a v příštím týdnu se začnou vrtat piloty a dělat práce pro základovou desku. Také jsme minulý týden spustili webové stránky k předprodeji bytových jednotek," řekl Pavlíček.
Novostavby tak nahradí náletovou plochu blízko historického centra mezi Štefánikovou a Staňkovou ulicí. Dva výškové domy budou mít 12 pater, nejnižší budou mít pater šest. V nyní zahájené etapě budou mít domy také tři patra podzemních garáží.
„Byty budou mít dispozici 1+kk až 5+kk, přičemž ceny jednopokojových bytů začínají na ceně 5,7 milionu korun," řekl Pavlíček.
Domy jsou navržené tak, aby vznikly vnitrobloky určené pro nové obyvatele, zároveň bude zajištěný průchod mezi domy ze Štefánikovy na Staňkovu a také se počítá s propojením Šumavské a Dělostřelecké ulice. Tato ulice bude připravená na to, aby v ní v budoucnu mohla jezdit tramvaj tak, jak je to v územním plánu.
Další etapa by se měla začít stavět zhruba za rok a půl a současný předpoklad celého dokončení je za šest až sedm let. Celkovou výši investice developer zatím neuvádí.
Dalším velkým současným developerským projektem v Brně je výstavba bytových domů v areálu bývalé Zbrojovky, staví se i naproti přes řeku Svitavu poblíž husovické vozovny. Další bytové domy vznikají blízko bývalých Jaselských kasáren v lokalitě U Červeného mlýna naproti Kauflandu. Staví se i mezi současným hlavním a dolním nádražím, na Špitálce, na zelené louce se staví ve Starém Lískovci nad tramvajovou zastávkou Západní brána.