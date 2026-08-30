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Trvalo to dvacet let. Místo bývalých Jaselských kasáren vyrostou v Brně bytovky

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Na místě bývalých Jaselských kasáren v Brně se po 20 letech od prodeje pozemků města firmě Kliminvest začalo stavět. Společnost v srpnu zahájila první etapu, která zahrnuje stavbu pěti domů s 225 byty.
Trvalo to dvacet let. Místo bývalých Jaselských kasáren vyrostou v Brně bytovky

Trvalo to dvacet let. Místo bývalých Jaselských kasáren vyrostou v Brně bytovky

Zdroj: Harold, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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