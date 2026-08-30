Kouč Baníku Ostrava Skuhravý má obavy o svého kapitána. Gning byl ze zápasu okamžitě převezen do nemocnice

Třináctá minuta, výskok na vysoký míč, dopad. Bez kontaktu soupeře, bez faulu, jen děsivě prohnutá levá noha a ticho tribuny. Nosítka, sanitka, nemocnice. Když trenér Roman Skuhravý po výhře 2:0 stanul před novináři, nemluvil o gólech ani o tabulce. „U Abua se bojím,“ řekl. Ještě než klub druhý den zveřejnil oficiální diagnózu, bylo jasné, že Baník přišel o jednu ze svých hlavních útočných zbraní na celý podzim, a možná i déle.
Zlomenina bérce a okamžitá operace
Klubová zpráva FC Baník Ostrava potvrdila v neděli 30. srpna to nejhorší: zlomeninu holenní i lýtkové kosti levé nohy. Gning putoval z Městského stadionu ve Vítkovicích rovnou na sál, operace proběhla ještě v sobotu večer. První odhad rekonvalescence zní přibližně pět měsíců.
Pět měsíců znamená, že senegalský útočník přijde minimálně o celou podzimní část sezony 2026/27. Podle oficiálního rozpisu zápasů jde o třináct ligových kol, od Mladé Boleslavi přes derby se Spartou a Slavií až po prosincový duel s Artisem Brno. Pokud by se rekonvalescence protáhla, v ohrožení je i lednový restart jara.
Klimentův stín nad Vítkovicemi
Podobný obraz viděl stejný stadion před šestnácti měsíci. Jan Kliment si 23. dubna 2025 zlomil lýtkovou kost po faulu Michala Frydrycha, odjížděl sanitkou a podstoupil operaci. Návrat do soutěžního zápasu mu trval sedm měsíců. A ani pak nebyl příběh u konce; ještě v květnu 2026 absolvoval další zákrok kvůli vyjmutí kovové destičky z nohy a sám přiznával, že herně není tam, kde by chtěl.
Gningova zlomenina je podle klubového sdělení rozsáhlejší, obě kosti bérce místo jedné. Mechanismus byl přitom úplně jiný: žádný faul, jen nešťastný dopad. Dělat z toho závěr o stavu trávníku ve Vítkovicích by bylo spekulativní; dostupné informace mluví výhradně o smolné náhodě.
Tři zranění za jeden zápas
Gning nebyl jedinou ztrátou sobotního odpoledne. Vlasij Sinjavskij opouštěl stadion o berlích s podezřením na poškození vazů v koleni; Skuhravý popsal, že v rohu hřiště u přechodu na tartan cítil, jak mu koleno „vyjelo a vrátilo se“. Michal Kohút střídal už o poločase kvůli píchnutí v lýtku, u něj se čeká spíš kratší výpadek.
Tři hráči ze základní sestavy v jednom utkání. „Věřte mi, že bych raději prohrál, aby kluci nebyli zranění,“ řekl Skuhravý na pozápasové tiskovce. A hned dodal, že ještě ten večer řešil situaci s majitelem a sportovním ředitelem. Na stole jsou dvě varianty: posuny z béčka, nebo nové posily. Druhá možnost zní jako silný signál, že Baník se vrátí na přestupový trh dřív, než kdokoli čekal.
Co ztráta Gninga znamená pro Baník
Důležitá poznámka: Gning není oficiálním kapitánem Baníku. Tuto roli před sezonou 2026/27 převzal brankář Martin Jedlička. Gning je ale klíčovou ofenzivní figurou; přišel v lednu 2026 z Karviné jako její nejlepší střelec, měl být jedním z pilířů přebudovaného útoku. Do zranění stihl čtyři ligové starty a 307 minut, proti Olomouci znovu začal v základní jedenáctce.
Okamžitou zápasovou náhradou se stal osmnáctiletý Vít Škrkoň. Dlouhodobě by gólovou zátěž měl nést Václav Jurečka, dvojnásobný nejlepší střelec ligy, kterého Baník přivedl rovněž na začátku roku 2026. Jenže spoléhat na jednoho muže v kádru, který se právě zúžil o tři hráče najednou, je riskantní sázka.
Podzim bez jistoty na hrotu
Baník pod Skuhravým hledal stabilitu. Lednové posily Gning a Jurečka měly dát útoku variabilitu i konkurenci. Teď je jedna varianta na měsíce pryč, druhá nese veškerou odpovědnost a trenér veřejně přiznává, že potřebuje pomoc zvenčí. Klimentův případ z Olomouce ukazuje, že pětiměsíční prognóza bývá spíš optimistický scénář než pevný termín návratu.
Skuhravý vyhrál zápas, ale po tiskovce odcházel jako člověk, který právě prohrál něco důležitějšího než tři body.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl