Mladá návrhářka varuje seniorky: tahle 1 chyba s délkou rukávu vám vizuálně přidá 10 kg a 5 let

Deset kilo žádné tričko nesundá a roky taky nikdo neumaže. S tím, jak vás okolí uvidí, ale umí jeden nenápadný detail zamíchat překvapivě silně. Rozhoduje o něm jediný bod na paži a spousta žen po šedesátce sahá roky po té horší variantě, aniž by tušila proč.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Rozhoduje jediné místo na paži
Když se díváte na něčí ruku, pohled se automaticky zastaví tam, kde končí látka. Konec rukávu tak funguje jako vodorovná čára napříč paží a právě ona řídí, jestli vám ruka připadne útlá, nebo silnější.
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Paže má místa širší i užší. Když látka skončí na tom nejmohutnějším, tedy zhruba v polovině nadloktí, tomu místu ještě opticky přidá. A přesně tam končí běžný krátký rukáv u trička nebo halenky, po kterém většina žen v teple sáhne automaticky. Horní polovina těla v něm pak působí mohutněji, než ve skutečnosti je.
Foto: Shutterstock.com Tříčtvrteční rukáv udělá největší službu
Nejlichotivější délka sahá zhruba do půlky předloktí. Odhalí zápěstí a spodní část ruky, což patří k nejsubtilnějším místům celé paže. Ruka díky tomu vypadá jemněji a celá silueta se opticky protáhne.
Velká výhoda téhle délky je, že si nevybírá. Sluší skoro každému typu postavy a poradí si s rovnými kalhotami stejně dobře jako s letními šaty. Hodí se na běžný den i na návštěvu u vnoučat, kde chcete vypadat upraveně a přitom se nepotit ve svetru.
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Někomu tříčtvrteční střih prostě nesedí, třeba proto, že mu připadá krátký na chladnější dny. Řešení je jednoduché. Podobně dobře poslouží rukáv, který končí u lokte nebo kousek pod ním.
Princip zůstává úplně stejný. Látka má skončit tam, kde je ruka užší, ne na jejím nejsilnějším místě. Stačí si tedy před zrcadlem všimnout jediné věci: kam přesně lem dosáhne.
Na látce záleží stejně jako na střihu
Samotná délka všechno nezachrání. Když je rukáv těsný nebo má na konci stahovací lem, upozorní přesně na tu partii, kterou většina žen ráda zjemní. Hodně tenká a přilnavá tkanina zase obtáhne každou nerovnost.
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Opačný extrém funguje stejně špatně. Oversized kus s širokými rukávy vytvoří kolem paže další objemnou vrstvu a postava v něm působí mohutněji. Nejlépe slouží středně silný úplet nebo jemně splývavý materiál, který drží tvar a drobné nerovnosti pěkně zaoblí.
Ideální je, když látku na ruce skoro necítíte. Žádná velká proměna šatníku se přitom nekoná, protože ten správný kousek možná dávno visí ve vaší skříni. Jen jste si ho zatím nevšimli.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.extrainspirace.cz/tahle-delka-rukavu-zestihli-paze-o-5-kg-cesky-po-sedesatce-nosi-presny-opak/, https://www.extrainspirace.cz/tenhle-strih-rukavu-omladi-zeny-po-sedesatce-o-10-let-visi-v-kazdem-obchode-a-cesky-ho-miji/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/opticke-zestihleni-pazi/, https://www.iglanc.cz/inspirace/zestihlujici-moda-svetriky-bolerka-silne-paze-galerie/, https://extrafit.cz/vyhlasujeme-nejhorsi-jarni-halenku-pro-zeny-nad-60-vypada-nevinne-ale-ramena-v-ni-pusobi-o-2-cisla-sirsi/, https://www.dotyk.cz/magazin/obleceni-nevhodne-po-seddesatce/ Přečtěte si také: Ani ofina, ani pěšinka uprostřed. Kadeřnice poradila seniorkám 65+ úpravu, po které vypadají o 10 let mladší