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Mladá návrhářka varuje seniorky: tahle 1 chyba s délkou rukávu vám vizuálně přidá 10 kg a 5 let

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Deset kilo žádné tričko nesundá a roky taky nikdo neumaže. S tím, jak vás okolí uvidí, ale umí jeden nenápadný detail zamíchat překvapivě silně. Rozhoduje o něm jediný bod na paži a spousta žen po šedesátce sahá roky po té horší variantě, aniž by tušila proč.
Mladá návrhářka varuje seniorky: tahle 1 chyba s délkou rukávu vám vizuálně přidá 10 kg a 5 let

Mladá návrhářka varuje seniorky: tahle 1 chyba s délkou rukávu vám vizuálně přidá 10 kg a 5 let

Zdroj: Extrainspirace.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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