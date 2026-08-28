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Jan Urban: Válečný zločinec je mrtvý, lež o hrdinném generálovi žije dál

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Dennívýzva
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Za úsvitu 26. května 2011 vjela do vesnice Lazarevo, daleko na severu Srbska poblíž rumunských hranic, čtyři černá terénní auta. Přes dvacet vybraných členů protiteroristické jednotky srbské policie v černých uniformách bez označení, jejichž jména se nikdo nikdy nesměl dozvědět, natáhlo černé lyžařské masky přes obličej a odjistilo zbraně. Auta tiše zastavila, každé před jedním
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profimedia-0068455474

Zdroj: Ratko Mladič v době války v bývalé Jugoslávii. Foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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